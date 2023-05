Dem Arbeitsmarkt im Landkreis Donau-Ries fehlt die Dynamik

Firmen suchen weiter Auszubildende, auch der Fachkräftemangel bleibt groß. Die gute Nachricht: Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries sinkt weiter.

Norbert Gehring, stellvertretender Geschäftsführer der Donauwörther Arbeitsagentur, vermisst die übliche Dynamik. Er sagt: "Von der saisonüblichen Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt ist in diesem Jahr bisher kaum etwas zu spüren." Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries sei im Mai zwar geringfügig um 0,4 Prozent gesunken, allerdings falle der Rückgang deutlich niedriger aus als in den Vorjahren. So konnte beispielsweise von April auf Mai 2022 ein Minus von 9,7 Prozent verzeichnet werden. Im Donau-Ries-Kreis sind laut Agentur aktuell 1614 Menschen arbeitslos gemeldet, sechs weniger als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt zwei Prozent, wie bereits im April. "Wir freuen uns weiterhin über eine der bundesweit niedrigsten Arbeitslosenquoten", sagt Gehring.

Im Vorjahresvergleich ist die Arbeitslosigkeit um 403 Personen, also 33,3 Prozent, gestiegen. Hauptursache sind nach wie vor die ukrainischen Geflüchteten, die fast ausschließlich in den Jobcentern betreut werden.

Arbeitsmarkt im Donau-Ries-Kreis ist robust - mit Zeichen einer Eintrübung

"Der Arbeitsmarkt in unserer Region ist recht robust und die Betriebe haben weiterhin einen hohen Personalbedarf. Dennoch deuten sich vor allem bei den Stellenzugängen auf Monatsbasis mit einem Rückgang von rund 26 Prozent erste Anzeichen einer konjunkturellen Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt an", sagt Gehring. Die Herausforderungen für Unternehmen seien zahlreich: Digitalisierung, Automatisierung, Energiewende. "Das dämpft die Dynamik."

Hinzu komme die Frage des demografischen Wandels und des damit einhergehenden Arbeitskräftemangels. Gehring sagt: "Für Unternehmen bietet das Qualifizierungschancengesetz, das etwa eine Förderung der beruflichen Weiterbildung für Beschäftigte ermöglicht, eine große Entlastung." Dadurch können Helfer zur Fachkraft qualifiziert werden, während die Arbeitsagentur ganz oder teilweise Lohn- und Fortbildungskosten übernimmt.

Zukünftige Auszubildende haben im Landkreis Donau-Ries die Qual der Wahl

Auszubildende können im Landkreis Donau-Ries seit einiger Zeit oft zwischen mehreren Stellen wählen. Seit Oktober kommen auf 772 Bewerberinnen und Bewerber 1451 offene Ausbildungsplätze. Im Mai standen 193 bisher unversorgte Ausbildungssuchende insgesamt 816 unbesetzten Stellen gegenüber. Rein rechnerisch entfallen damit auf einen Bewerber 4,2 Lehrstellen.

Norbert Gehring appelliert an die Jugendlichen: "Für alle, die in ein paar Wochen die Schule beenden und noch keine feste Zusage für eine Ausbildungsstelle haben, ist es nicht zu spät, sich um die eigene berufliche Zukunft zu kümmern. Nehmt Kontakt zur Berufsberatung auf!" (AZ)