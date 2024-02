Landkreis Donau-Ries

Demonstrationen im Kreis Donau-Ries: Was ist eigentlich erlaubt?

In Donauwörth ist es am Sonntag so weit, in Nördlingen wurde bereits für Vielfalt und Demokratie demonstriert. Viele Menschen hatten Schilder dabei - doch was darf man eigentlich darauf schreiben?

Plus 23 Demos sind im Jahr 2024 bereits im Landkreis angemeldet worden. Damit sie so friedlich bleiben wie bisher, erklären Polizei und Landratsamt, was dafür notwendig ist.

Von Lara Schmidler

Das Jahr 2024 steht ganz im Zeichen der Demonstrationen. Bauernproteste, Bahnstreiks und Demos gegen Rechtsextremismus - selten haben die Menschen ihr Recht zum Demonstrieren so aktiv genutzt wie in diesem Jahr. Im Donau-Rieser Landratsamt wurden seit Anfang Januar zahlreiche Demonstrationen angemeldet, auch am Sonntag werden wohl hunderte Menschen in Donauwörth auf die Straße gehen, um für die Demokratie zu demonstrieren. Doch was ist eigentlich im Rahmen einer Demonstration erlaubt - und was nicht?

Die Zahl der bislang 2024 angemeldeten Demonstrationen ist hoch. Inklusive kommenden Sonntag wurden in den vergangenen sechs Wochen insgesamt 23 Demonstrationen angemeldet, wie es auf Anfrage aus dem Landratsamt Donau-Ries heißt. Damit ist schon fast die Anzahl aus dem gesamten Vorjahr geknackt: 28 Demonstrationen wurden 2023 angemeldet, und zwar relativ gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt. Eine solche Anmeldung ist laut Vorgaben des Gesetzgebers 48 Stunden vor Bekanntgabe der Versammlung notwendig. Was genau das bedeute, sei Auslegungssache, erklärt Simon Kapfer, Pressesprecher im Landratsamt, auf Nachfrage der Redaktion. "Bei uns legt man es wohlwollend aus - wichtig ist, dass es eben rechtzeitig angemeldet wird, unabhängig von der Größe der Versammlung." Dafür gibt es online ein Formular.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

