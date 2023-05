Bilanz zum Wetter: Der April macht, was er will

Wetterexperte Werner Neudeck blickt auf den vergangenen Monat zurück und zieht Bilanz. Die wirklich frühlingshaften Tage waren dünn gesät.

Der April machte seinem Ruf als launischer Wettermonat wie auch schon im Vorjahr alle Ehre, denn rasche Temperaturänderungen, Trocken- und Nassphasen wechselten sich im Landkreis Donau-Ries ab und dazu kam ein erheblicher Mangel an Sonnenstunden.

Der Monatsanfang überraschte mit Nachtfrost und nahezu winterlichen Temperaturen. Aber wenigstens ließ sich ab dem 4. April vier Tage lang die Sonne wieder ganztags sehen. Trotzdem kam am Karsamstag die Maximaltemperatur über 7 Grad nicht hinaus. Mehr Glück hatten die Landkreis-Bewohner an den Osterfeiertagen, denn die Sonne war ganztags präsent und am Ostermontag erreichte die Temperatur nach Nachtfrost immerhin 16 Grad. Einem angenehmen Osterspaziergang stand also nichts im Wege.

Doch dann ging es mit Luftdruck und Temperatur Tag für Tag bergab und es setzte sogar etwas stärkerer, allerdings dringend erforderlicher Niederschlag ein. Diese unbeständige Wetterlage blieb weit über die Monatsmitte hinaus erhalten. Auch am 20. April war von Frühling noch nichts zu spüren, denn Kaltluft aus dem Norden ließ den Tagesschnitt auf nur 4,8 Grad sinken.

Doch am 21. April bahnte sich schlagartig ein Wandel an und am Tag danach war der bisher wärmste Tag des Jahres mit fast 23 Grad zu genießen. Ein erneuter Kaltlufteinbruch machte die Frühlingsgefühle kurzzeitig wieder zunichte – eben typisch April. Mit erneutem Niederschlag und stark wechselnden Temperaturen ging der Monat zu Ende.

Nachdem der März endlich genügend Niederschlag aufgewiesen hatte, begann der April wieder recht trocken, war doch bis zum 11. April nahezu kein Niederschlag gefallen. Kurz danach setzte an sechs aufeinanderfolgenden Tagen Regen ein, der aber nur geringe Mengen zustande brachte. Erst ein Starkregen mit 24 Litern pro Quadratmeter am 28. April konnte dann tatsächlich das Monatsdefizit mehr als ausgleichen. Mit nur einem Gewitter lag der Landkreis genau im Schnitt, denn ein zweites Gewitter zog nördlich und südlich an unserem Raum vorbei.

Sonnenschein ließ gewaltig zu wünschen übrig. So war es mit nur 105 Sonnenstunden (normal sind 160) ein sehr trüber Monat. Da konnten auch fünf Tage mit acht Sonnenstunden keinen Begeisterungssturm hervorrufen. (Werner Neudeck)

Das Wetter in Kürze:

Temperatur:



Schnitt: 8,2 Grad (normal sind 10,0 Grad)

Maximum: 22,8 Grad am 22. April um 16 Uhr

Minimum: -3,0 Grad am 6. April um 7.05 Uhr

sechs kalte Tage (normal sind fünf), vier Frosttage (normal sind drei), kein warmer Tag (normal sind sieben) und kein Sommertag (normal ist einer)

Niederschlag:

63,2 Liter pro Quadratmeter (31 Prozent mehr als üblich)

16 Niederschlagstage (normal sind zwölf)

Wind:

Schnitt: 8,7 Stundenkilometer

Maximum: 48 Stundenkilometer am 24. April um 13.45 Uhr

vorherrschende Windrichtung: Nordwest