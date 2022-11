Der Arbeitsmarkt im Landkreis ist im November überraschend stabil

Die Arbeitslosenquote im Donau-Ries beträgt weiter zwei Prozent. Ein Großteil der Jobsuchenden davon sind allerdings geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries ist im November nur minimal gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt 2 Prozent – wie bereits im Oktober. Vor einem Jahr lag sie bei 1,6 Prozent. Derzeit sind 1593 Menschen ohne Arbeit gemeldet. Das sind lediglich vier mehr als vor einem Monat und 312 mehr als vor einem Jahr.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth sagt: „Der Arbeitsmarkt in unserer Region ist trotz aller aktueller Herausforderungen glücklicherweise recht robust. Die Betriebe haben weiterhin einen hohen Bedarf an Fach- und Arbeitskräften, obwohl sie mit massiven Kostensteigerungen in den Bereichen Energie und Material zu kämpfen haben. Entgegen negativer Wirtschaftsprognosen ist bisher kein Arbeitskräfteabbau festzustellen.

Milde Witterung ist auch ein Grund, warum sich weniger Menschen im Landkreis Donau-Ries arbeitssuchend melden

Aufgrund der bisher milden Witterung seien noch keine Arbeitslosmeldungen von den Außenberufen zu verzeichnen. Klammert man den Personenkreis der geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen aus - das sind insgesamt 245 Personen, würde die Arbeitslosigkeit deutlich niedriger ausfallen.

Mittlerweile sind wesentlich mehr Arbeitslose beim Jobcenter gemeldet als bei der Agentur für Arbeit. Ursache dafür sind die ukrainischen Geflüchteten, für deren Betreuung seit dem 1. Juni 2022 die Jobcenter zuständig sind. Während bei der Arbeitsagentur im Vorjahresvergleich ein Rückgang von 6,4 Prozent zu verzeichnen ist, wuchs beim Jobcenter Donau-Ries die Zahl der Arbeitslosen um 66 Prozent an. Im November haben sich 572 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 227 aus einer Beschäftigung und 130 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 560 die Arbeitslosigkeit beenden, 156 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 142 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Das sind die meistgesuchten Fachkräfte im Landkreis Donau-Ries

Die Nachfrage nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften, ist weiterhin hoch. Allerdings wurden im Verlauf des Jahres von Januar bis November 2022 rund 280 Stellen weniger gemeldet als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Branchen suchen derzeit am dringendsten Fachkräfte: Lagerwirtschaft, Verkauf, Maschinenbau, Büro- und Sekretariat, Berufskraftfahrer, Kfz-Technik, spanende Metallbearbeitung, Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik, Reinigung und elektrische Betriebstechnik. (AZ)