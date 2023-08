Der Buchsbaumzünsler bedroht die Hecken im Donau-Ries-Kreis

Sie sind klein und grün und fressen die Buchsbäume kahl. Mit welchen Methoden man den Befall eindämmen kann und warum es einen Grund zur Hoffnung gibt.

Wer Buchs im Garten stehen hat, ist ihr mit großer Wahrscheinlichkeit bereits begegnet: eine gelb-grüne Raupe mit schwarzen Punkten und Borsten, die sich gefräßig durch den Busch bewegt. Besonders in diesem Jahr ist der Buchsbaumzünsler aktiv und beschädigt das Gewächs in den Gärten im Landkreis. Um den Schädling loszuwerden, gibt es viele Methoden.

Der Buchsbaumzünsler bereitet Gartenbesitzerinnen und -besitzern Kopfzerbrechen. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft informiert auf ihrer Internetseite, wie der Schaden aussieht. Die kleinen Raupen beginnen, von innen heraus an den Bäumchen zu fressen. Dies wird oft erst spät bemerkt. Dann dehnt sich der Fraß auch auf die Kronenbereiche aus.

Der Buchsbaumzünsler ist ein weit verbreitetes Problem

Sophia Och, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege, ist das Problem bekannt: "Ich kenne wenige, die damit nicht zu tun haben." Möglichkeiten, mit dem Schädling umzugehen, gibt es mehrere. Och betont: "Am wichtigsten ist es, regelmäßig nach seinem Buchs zu sehen und auch einen genauen Blick in das Innere der Pflanze zu werfen." Durch ihre Farben sind die Tierchen optimal angepasst und können sich gut verstecken.

Eine einfache Variante ist das Absammeln der Raupen, idealerweise mit Handschuhen, da sowohl der Busch als auch die Tiere leicht giftig sind. Eine weitere Methode sei es, das Gewächs mit dem Gartenschlauch mit hohem Druck abzuspritzen. Och empfiehlt, eine Plane darunterzulegen, damit man die Schädlinge danach leicht entfernen kann. Oder man greift zur Chemie.

Befallene Hecken gehören in den Sperrmüll

Die allerletzte Option ist, die Hecken komplett zu entfernen. Fabian Weißenburger ist Pressesprecher beim Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) und erklärt: "Um eine Ausbreitung zu verhindern und den Schädling einzudämmen, sollte eine abgeschnittene Hecke nicht im Biomüll entsorgt werden." Beim AWV gelte die Regelung, dass die befallenen Pflanzen auf dem Sperrmüll landen sollten. Diese Möglichkeit steht an jedem Recyclinghof zur Verfügung. "Der Sperrmüll ist luftdicht verschlossen und geht dann in die Abfallverbrennungsanlage nach Augsburg", sagt Weißenburger. Diese Entsorgung ist beim AWV allerdings gebührenpflichtig. Pro angefangene 250 Liter fallen dafür je 2,50 Euro an.

Jetzt noch Buchs zu pflanzen, sieht Sophia Och kritisch. "Es ist eine Risikoangelegenheit." Bernhard Rössle, Diplom-Ingenieur für Landespflege in Donauwörth, sieht das anders. "Ich würde ihn weiterhin empfehlen. Es ist ein gutes Schnittgewächs, kommt mit unseren Böden zurecht und der Zünsler lässt sich auch in den Griff bekommen." Denn es gibt gute Neuigkeiten. Die heimische Tierwelt scheint Gefallen an der eingeschleppten Raupe zu finden. Rössle zufolge fressen Vögel oder auch Spinnen den schädlichen Buchsbaumzünsler mittlerweile gern.