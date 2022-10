Der Donau-Ries-Kreis ist in Sachen Ausbildung nicht mehr der Primus in Schwaben

Plus Die Unternehmen im Landkreis Donau-Ries können 2022 weniger Auszubildende einstellen als im Corona-Krisenjahr 2021. Der Mangel an Fachkräften wird wohl immens.

Der Ausbildungsmarkt ist auch gut vier Wochen nach dem offiziellen Ausbildungsstart weiter in Bewegung. Allein im September sind bei der IHK Schwaben knapp 1000 zusätzliche Ausbildungsverträge für das laufende Jahr eingegangen. Doch beim Blick auf den Landkreis Donau-Ries gibt es gerade hier kein Plus zu vermelden. Im Vergleich um Vorjahr konnten hier über 50 Ausbildungsverträge weniger geschlossen werden. Das ist ein Minus von fast acht Prozent. Woran liegt das?