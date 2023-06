Der große Eis-Vergleich: So teuer ist eine Kugel in Donau-Rieser Eisdielen

Plus Zwischen 1,20 und 2,20 Euro kostet eine Kugel Eis im Donau-Ries-Kreis – Tendenz steigend. Inhaber von Eisdielen erklären, warum sie die Preise anziehen müssen.

Jeden Sommer zehn Cent mehr für die Kugel Eis – daran haben sich Familien, Kinder und Freunde der kühlen Leckerei in den vergangenen Jahren gewöhnen müssen. Heuer sind es vielerorts jedoch stolze 20 Cent mehr als im Vorjahr. Auf die Frage nach dem "Warum" lautet die Antwort nahezu überall im Landkreis gleich: Die Preise der Zutaten sind immens gestiegen, ebenso die Stromkosten und der Mindestlohn für Personal.

„Ich weiß nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll“, sagt Ljirim Dalipi vom Eiscafé da Limo in Nördlingen, wo die Kugel 1,70 Euro kostet. „Es ist Wahnsinn, wie die Preise hochgegangen sind“. Der Preis für Zucker zum Beispiel hat sich fast verdoppelt. Kostete der 25 Kilo-Sack im vergangenen Jahr noch 17 bis 18 Euro, so werden heuer 32 bis 38 Euro fällig und wenn es eilt, auch mal satte 52 Euro.