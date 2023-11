Landkreis Donau-Ries

18:30 Uhr

Junge Ärzte arbeiten lieber als Angestellte – was das für die Region bedeutet

Plus Der Ärztemangel dürfte in wenigen Jahren eklatant durchschlagen im Kreis Donau-Ries. Doch es könnte einen Ausweg aus der Misere geben. Nicht jeder ist davon überzeugt.

Von Thomas Hilgendorf

Wenn sich die Lebensqualität im Kreis Donau-Ries am ärztlichen Versorgungsgrad bemisst - dann ist diese innerhalb der Region stark unterschiedlich. In Zeiten des Ärztemangels sind gerade ländliche Gebiete unterversorgt. Doch längst nicht mehr nur diese. Der Landkreis versucht seit Jahren mit verschiedenen Maßnahmen und viel Mühe gegenzusteuern. Eine Arbeit zwischen Bergwerk und Sisyphos ist das, im übertragenen Sinne. Medizinische Versorgungszentren (MVZ) könnten eine Alternative zur herkömmlichen Praxis sein. Doch auch dahin dürfte der Weg noch ziemlich holprig werden.

Es ist nicht mehr so wie damals in Deekelsen, wo sich Dr. Mattiesen gefühlte 24 Stunden um die Wehwehchen seiner Patienten kümmern konnte - und das über gefühlte Dekaden hinweg. Doch "der Landarzt" war eben auch nur eine Fernsehserie, die Lage hierzulande ist in der Realität zudem längst eine andere. Fertig studierte Ärzte träumen in der Regel nicht mehr von der eigenen Praxis, wie Medizinmarkt-Expertin Gabriele Dostal am Donnerstag im Kreistag in Donauwörth berichtete. Die Anstellung in einer Praxisgemeinschaft oder einem MVZ sei eher die bevorzugte Wahl nach der Uni. Wie Dostal erklärte sei dies kein Wunder angesichts überbordender Bürokratie, rappelvoller Wartezimmer und zunehmender Dokumentationspflichten.

