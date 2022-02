Landkreis Donau-Ries

12:00 Uhr

Der Landkreis Donau-Ries investiert viel Geld in seine Brücken

Die Brücke über die Mauch in Maihingen im Zuge der Kreisstraße DON 5 ist in einem schlechten Zustand. Sie soll in diesem Jahr grundlegend saniert werden.

Plus Viele Brücken an Kreisstraßen sind in die Jahre gekommen. Deshalb wird nun auch viel Geld in die Hand genommen: Insgesamt 30 Maßnahmen stehen bis 2027 an.

Von Bernd Schied

In den kommenden Jahren will der Landkreis Donau-Ries rund 13,5 Millionen Euro in die Modernisierung von Brücken an den Kreisstraßen investieren. Geplant sind sowohl Sanierungen als auch Neubauten. Voraussetzung für die Umsetzung ist, dass die nötigen Finanzmittel im Haushalt zur Verfügung stehen. Die endgültige Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen