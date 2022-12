Der Landkreis Donau-Ries sucht Pflegeeltern

Landrat Stefan Rößle hat jüngst alle Pflegeeltern zu einem Dankestreffen eingeladen. Dabei wurde die Wichtigkeit der Aufgabe der Pflegefamilien betont. Der Kreis Donau-Ries braucht mehr davon.

Sie springen im Notfall ein und geben bedürftigen Kindern ein Zuhause - für kurze Zeit oder auch für länger. Solange es notwendig ist eben. Kürzlich hat das Amt für Jugend und Familie des Landkreises Donau-Ries allen Pflegeeltern, die diese so wichtige Aufgabe erfüllen, "Danke" gesagt - und sie zu einem Essen in die Wallfahrtsgaststätte in Wemding eingeladen. Dabei wurde deutlich: Auch für die Zukunft werden Paare und Familien gesucht, die Pflegekindern ein Zuhause geben.

Landrat Stefan Rößle richtete Dankesworte an die Pflegeeltern, welche eine höchst verantwortliche und gesellschaftlich wichtige Aufgabe zum Wohle der ihnen anvertrauten Kinder erfüllen. "Ein Aufwachsen in einer intakten Familie ist für die vermittelten Pflegekinder ein wichtiger Halt im Leben, um eine stabile Persönlichkeit zu entwickeln und mit den Anforderungen in unserer immer komplexer werdenden Gesellschaft zurechtzukommen", sagte Rößle.

Es gibt spezielle Schulungen für künftige Pflegeeltern im Kreis Donau-Ries

Für das Jahr 2023 ist erneut geplant, dass sowohl Pflegeelternbewerber als auch bereits tätige Pflegeeltern Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote erhalten. Es wird wieder Stammtische für Pflegeeltern zum Austausch geben. Erlebnispädagogische Veranstaltungen für die Kinder und deren Pflegefamilien sollen angeboten werden. Ziel ist es, kontinuierlich neue Pflegeeltern zu gewinnen und zu qualifizieren sowie die tätigen Pflegeeltern zu unterstützen, um den besonderen Anforderungen bei der Aufnahme und Betreuung eines fremden Kindes mit traumatisierenden Erfahrungen, Bindungsstörungen, Beziehungsabbrüchen und anderen Verhaltensauffälligkeiten gerecht zu werden.

Das Team des Pflegekinderdienstes ist seit Sommer 2022 personell verändert. Der langjährig im Pflegekinderfachdienst tätige Norbert Ziegler hat sich von den Pflegeeltern verabschiedet, und sein Nachfolger Martin Klaus wurde vorgestellt. Das Team - bestehend aus Maria Gramm-Goppel, Jana Christ und Martin Klaus - berät, begleitet und unterstützt die Pflegefamilien in ihrer besonderen Aufgabe, ein Pflegekind zu erziehen und in ihrem Haushalt liebevoll zu versorgen. Des Weiteren beraten und überprüfen sie Ehepaare und Familien, die sich vorstellen können, ein Pflegekind aufzunehmen. Die Altersspanne der zu vermittelnden Kinder reicht dabei von null bis zehn Jahren. Die Vermittlung und auch die Anbahnung des Pflegeverhältnisses sowie die weitere Hilfeplanung werden durch die Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes vorgenommen. Sie stehen sowohl für die leiblichen Eltern als auch für die Pflegeeltern bei Fragen beratend zur Verfügung und vermitteln bei besonderen Themen wie etwa den Umgangs- und Besuchskontakten zur Herkunftsfamilie. Derzeit werden 90 Pflegekinder in 72 Pflegefamilien im Landkreis Donau-Ries betreut.

Neutrale Haltung gegenüber den Herkunftsfamilien ist Voraussetzung

Während der Veranstaltung gab es einen Rückblick zu den bisherigen Tätigkeiten und Angeboten des Pflegekinderdienstes sowie ein Ausblick auf die Planungen für das Jahr 2023. Ebenso wurden die Maßnahmen des Pflegekinderfachdienstes beschrieben, welche aufgrund des neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes umgesetzt werden, um Kindern und Jugendlichen noch besseren Schutz zu bieten. Insbesondere wird hierbei auf Prävention und mehr Beteiligung der Betroffenen geachtet.

Lesen Sie dazu auch

Mit einem Geschenk und Blumen wurden die Eheleute Karin und Xaver Lingel und die Eheleute Hala und Georg Mayer für ihre langjährige Tätigkeit sowie für ihr besonderes Engagement als Pflegeeltern verabschiedet.

Der Pflegekinderdienst des Amtes für Jugend und Familien sucht auch weiterhin nach engagierten Paaren und Familien, die sich vorstellen können, fremden bedürftigen Kindern ein Zuhause zu geben und diese für eine begrenzte Zeit zu versorgen oder auch bis zur Volljährigkeit zu begleiten und ihnen eine liebevolle und verständnisvolle Elternschaft zu bieten. Kontakte und eine wertschätzende, neutrale Haltung gegenüber den leiblichen Eltern sind hierfür Voraussetzung.

Info: Für Infos und Fragen zur Bewerbung als Pflegeeltern melden sich Interessenten via E-Mail unter pflegekinderdienst@lra-donau-ries.de oder unter der Telefonnummer 0906/746870. Auch können Interessierte sich unverbindlich zu einem Informationsgespräch anmelden und beraten lassen. Das Qualifizierungs- und Vorbereitungsseminar wird voraussichtlich im Juni/Juli 2023 stattfinden.