Landkreis Donau-Ries

vor 48 Min.

Der Landkreis Donau-Ries will bei den Lampen sparen

In allen Fluren der kreiseigenen Gebäude - hier das Landratsamt in Donauwörth - sollen bald energiesparende Lampen brennen.

Plus Energiesparen ist angesagt angesichts der Krise. Der Landkreis will mit gutem Beispiel vorangehen und seine Gebäude auf LED umrüsten. Das allerdings hat seinen Preis.

Von Bernd Schied

Der Landkreis Donau-Ries will den Anforderungen einer energiebewussten Verwaltungsbehörde gerecht werden und plant, in den kommenden Jahren den Restbestand an alten Leuchtstofflampen in den kreiseigenen Gebäuden durch moderne LED-Leuchten zu ersetzen. Dafür will er tief in die Tasche greifen und von 2023 bis 2026 rund 3,8 Millionen Euro brutto ausgeben. Vom Bund und vom Freistaat Bayern stehen Fördermittel zur Verfügung. Einen entsprechenden Beschluss fasste am Montag der Bauausschuss des Kreistags ohne Gegenstimmen. Von allen Fraktionen wurde das Vorgehen begrüßt.

