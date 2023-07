Der Landkreis freut sich auf die Donau-Ries-Ausstellung

Ab Ende August findet die Donau-Ries-Ausstellung in Donauwörth statt. Freizeitangebote, Ehrenamt, Tourismus, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind Themen.

Eigentlich hätte die Verbraucher-Ausstellung, auf der sich Unternehmen, Organisationen und Instituionen im Zwei-Jahres-Rhythmus präsentieren, schon 2021 in Donauwörth veranstaltet werden sollen. Allerdings kam diesem Termin die Corona-Pandemie in die Quere. Nun plant Josef Albert Schmid von der Ausstellungsfirma JWS GmbH die Wiederauflage der Donauries-Ausstellung. Der Stauferpark verwandelt sich vom 30. August bis 3. September wieder in einen Anlaufpunkt für interessierte Bürgerinnen und Bürger, sowie Familien, die einen abwechslungsreichen Tag verbringen möchten. „Wir freuen uns, nach einer so langen Durststrecke dieses Jahr endlich wieder der Gastgeber der Donauries-Ausstellung sein zu dürfen“, so Oberbürgermeister Jürgen Sorré.

Der Landkreis Donau-Ries wird sich wie gehabt in einer eigenen Halle präsentieren und eine abwechslungsreiches Kombination aus Informationsständen, Bühnenprogramm und der Partnerschaftsaktion präsentieren. All das gehört seit Jahren zum festen Bestandteil der Landkreishalle. Heuer warten französische Austern, österreichischer Wein, ungarische Spezialitäten und Handwerkskunst aus dem Erzgebirge auf die Besucherinnen und Besucher. „Mit der traditionellen Partnerschaftsaktion können wir den Besucherinnen und Besuchern vermitteln, wie sehr die Städtepartnerschaften in unserem Landkreis gelebt werden“, freut sich Landrat Stefan Rößle.

Donau-Ries-Ausstellung 2023: Infos zu allen kommunalen Themenbereichen

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Der Biergarten, der von den Geopark Ries kulinarisch-Partnern bewirtet wird, lädt zu einer Verschnaufpause vom Messegetümmel ein. Das zentrale Thema der Landkreishalle ist das 20-jährige Bestehen der Stabstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit.

„Die Besucherinnen und Besucher finden bei uns Informationen zu sämtlichen Themenbereichen, in denen wir tätig sind. Dazu gehören Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Entwicklungsarbeit, Wirtschaft, Ehrenamt und Tourismus“, erklärt Klemens Heininger, Leiter der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit.

Der Bereich Ehrenamt, der in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt, bekommt auch in der Stauferhalle ausreichend Platz, sich zu präsentieren. An jedem Ausstellungstag sind verschiedene Vereine vor Ort und informieren über ihre Arbeit.

Lesen Sie dazu auch

Nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische sind die Freizeitangebote von Ferienland Donauries und Geopark Ries interessant. Auch die Arbeitsgemeinschaft Schlösser und Museen ist in der Landkreishalle vertreten und bietet den Besucherinnen und Besuchern faszinierende Einblicke in die Geschichte der Region. (AZ)