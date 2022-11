Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Der Landkreis verfehlt die Autarkie beim Strom nur knapp

Plus Im Kreis Donau-Ries wurde vor Kurzem noch 100 Prozent des Stromverbrauchs aus Erneuerbaren Energien gewonnen. Dieser Wert ist zurückgegangen. Warum das so ist.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Bisher schien es manchem Beobachter, als könne sich der Landkreis Donau-Ries in der Energiedebatte getrost zurücklehnen. Von Autarkie war gar die Rede mit Blick auf die deutschlandweit einmalig hohe Dichte an Biogasanlagen. Nein, das Erreichte, es reicht nicht für eine echte Energiewende - so lautete die Kernaussage einer intensiven Sitzung des Kreis-Umweltausschusses am Dienstagvormittag in Donauwörth. Der Landkreis will deswegen seine Bemühungen intensivieren. Doch augenscheinlich ist das schwerer als gedacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen