Bilanz zum Wetter: Der launische Mai wurde dem Ruf des Aprils gerecht

Zu kühl und wechselhaft: So ließ uns der vergangene Monat die meiste Zeit über zappeln. Erst gegen Ende sorgte Hoch "Vera" für bestes Pfingstwetter.

Der Mai kann in diesem Jahr kann nicht unbedingt als Wonnemonat bezeichnet werden, auch wenn das Temperatursoll gegen Monatsende sogar leicht überschritten wurde.

Den Maibeginn wünscht man sich anders, als es heuer der Fall war. Denn geringfügiger Regen, kaum Sonnenschein und bescheidene Temperaturen bestimmten den Tagesverlauf. Doch der Ausgleich erfolgte in den folgenden Tagen mit deutlich mehr Sonnenschein und Maximaltemperaturen von fast 24 Grad am 7. Mai. Da tat es der Natur gut, als in der Nacht Regen einsetzte, der dringend benötigt wurde. Damit verbunden sank auch die Temperatur von den nahezu frühsommerlichen Werten auf einen Tagesdurchschnitt von nur 13 Grad.

Stark sinkender Luftdruck kündigte für den 10. Mai und die Folgetage Regen und einen weiteren Temperaturrückgang an. Und tatsächlich setzte am 11. Mai zwar leichter, aber dafür ganztägiger Niederschlag ein bei weiterem Temperaturrückgang auf nur noch 11 Grad. Der Beginn der Eisheiligen ließ grüßen, diesmal zwar ohne Nachtfrost, aber mit unangenehmem Schmuddelwetter.

Wie mit einem Paukenschlag stieg die Temperatur auf sommerliche Werte

Am Muttertag kannte das Wetter etwas mehr Gnade, denn die Sonne ließ sich erstmals nach vier Tagen wieder für 90 Minuten sehen und die Temperatur erreichte wenigstens 17 Grad. Am 17. Mai kamen wir seit Langem wieder in den Genuss von sieben Sonnenstunden bei allerdings unbefriedigender Temperatur von nur 14 Grad. Damit war ab dem 20. Mai Schluss und wie mit einem Paukenschlag stieg die Temperatur auf fast sommerliche Werte von 24 Grad, um danach sogar mit 27 Grad den ersten Sommertag des Jahres zu erreichen. Nach einem kleinen Rückschlag am 24. Mai war es danach frühsommerlich warm, das Hoch „Vera“ bescherte uns bestes Pfingstwetter und weitere Sommertage bis zum Monatsende.

Vom Niederschlag her schien der Mai in die Fußstapfen von März und April zu treten, denn es fiel bis Monatsmitte ausreichend Regen. Doch dann kam der Umschwung und es setzte eine 16-tägige Trockenphase ein. Dadurch wies der Mai ein beträchtliches Defizit an Niederschlag auf. Gut für Freizeitaktivitäten, ungünstig für die Natur.

Lesen Sie dazu auch

Der Sonnenschein ließ wie in den beiden letzten Monaten zu wünschen übrig. So wurde mit nur 179 Sonnenstunden (normal 200) das Ziel deutlich verfehlt. Daran konnten auch vier Tage mit zwölf Sonnenstunden nichts ändern. (Werner Neudeck)





Als separaten Kasten:

Das Mai-Wetter in Kürze:

Temperatur:

Schnitt: 14,5 Grad (normal 14,3 Grad)

Maximum: 27,7 Grad am 22. Mai um 16.20

Minimum: 4,4 Grad am 18. Mai um 05.45

kein kalter Tag (normal einer), 16 warme Tage (normal 16) und fünf Sommertage (normal sechs).

Niederschlag:

43,6 Liter pro Quadratmeter (nur 53 Prozent des üblichen Wertes)

elf Niederschlagstage (normal 14)

Wind:

Schnitt: 8,8 Stundenkilometer

Maximum: 36 Stundenkilometer am 23. Mai um 14.30 Uhr

vorherrschende Windrichtung: zu gleichen Teilen aus Nordwest und Osten