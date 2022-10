Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Der letzte Baum im Erinnerungwald für "Sternenkinder" ist gepflanzt

Plus Der Verein Sterneneltern Schwaben hat für Mütter und Väter, die ihr Kind verloren haben, einen Ort der Erinnerung geschaffen. Jetzt sind alle Bäume gepflanzt.

Von Wolfgang Widemann

Als eine Gruppe von Frauen und Männern aus der Region im November 2020 in der Ebene des Rieses nahe der Staatsstraße zwischen Wemding und Fessenheim einen ersten Baum pflanzte, waren die Verantwortlichen des Vereins Sterneneltern Schwaben noch recht unsicher, ob das alles klappen würde. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mütter und Väter zu unterstützen, die ihr noch un- oder neugeborenes Kind oder ihr Baby oder Kleinkind verloren haben. Daraus entstand die Idee, auf einer Wiese an besagter Stelle einen "Erinnerungswald" anzulegen, damit diese "Sternenkinder" nicht vergessen werden. Zwei Jahre nach dem Start ist das Team um Vorsitzende Anna-Maria Böswald zutiefst gerührt: Die Fläche ist jetzt voll belegt. 141 Bäume erinnern an über 150 Kinder.

