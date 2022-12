Landkreis Donau-Ries

07:00 Uhr

"Der Schmarrn ist weg": Reaktionen auf das Ende der Maskenpflicht

Maskenpflicht am Bahnhof und in der Bahn: Vor zwei Jahren kontrollierten Polizeibeamte dies in Donauwörth. Heute ist die Pflicht entfallen.

Plus Seit dem 10. Dezember gilt im öffentlichen Nahverkehr keine Maskenpflicht mehr. Was sagen Fahrgäste in den Zügen im Kreis Donau-Ries dazu? Einige Reaktionen.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Die Masken sind gefallen. Zumindest bei den meisten. Denn seit Mitte Dezember muss in Bayern nur noch im Fernverkehr, im ICE etwa, eine FFP2-Maske getragen werden. In anderen öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es keine Maskenpflicht mehr. Die Meinungen dazu gehen auseinander. Gespräche im Zug zeigen, dass manche sich freuen, wieder selbst entscheiden zu dürfen, ob und wie sie sich vor Viren schützen, während andere das Ende der Maskenpflicht für einen politisch motivierten Schnellschuss halten.

