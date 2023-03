Deshalb ist die Kriminalität im Donau-Ries-Kreis so hoch

Plus Polizei registriert 2022 im Donau-Ries-Kreis über 4300 Straftaten. Das ist eine deutliche Steigerung. Kripo-Chef sieht dennoch "keinen Grund zur Beunruhigung".

Immer mehr Straftaten über das Internet und ein Impfskandal mit Hunderten von Einzelfällen - diese Faktoren haben der Polizei zufolge mit dazu beigetragen, dass im Donau-Ries-Kreis im vorigen Jahr die Kriminalität um mehr als 17 Prozent gestiegen ist - auf über 4300 Straftaten. Als Vergleichszeitraum dient nicht 2021, sondern 2019. Grund: Die zwischenzeitliche Corona-Pandemie hatte auch (einmalige) Auswirkungen auf die Kriminalität. Die Entwicklung nach oben im Landkreis ist konträr zu der im Freistaat Bayern. Dennoch besteht laut Michael Lechner, Chef der Kripo Dillingen, die auch für den Kreis Donau-Ries zuständig ist, "kein Grund zur Beunruhigung".