Deutlich mehr Verkehrstote und Radunfälle im Donau-Ries-Kreis

Plus Die Polizei legt die Unfallbilanz für 2022 vor. Einige Entwicklungen sind negativ, in einem Punkt brachte eine kleine Maßnahme aber einen Erfolg.

Schönes Wetter, teurer Sprit und komfortables Vorkommen mit Elektroantrieb – der Trend zum Fahrrad hielt im vergangenen Jahr auch im Donau-Ries-Kreis an. Dies schlägt sich leider auch in der Verkehrsunfall-Bilanz der Polizei für 2022 nieder. Die Zahl der registrierten Unglücke mit Radlern nahm um fast ein Viertel auf 158 zu. Das Risiko, als Radfahrerin oder -fahrer verletzt zu werden, ist hoch. Auch dies zeigt die Statistik. Es gab mehr schwer verletzte Radler (38) als Autoinsassen (36).