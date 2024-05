Mainacht-Bilanz: Ein Herz für den Freund und Faustschläge ins Gesicht

In der Mainacht war in der Region wieder einiges los. Viele feierten friedlich, andere benahmen sich daneben. Verletzte bei zwei Maifeiern.

Traditionell war in der Nacht auf den 1. Mai in der Region wieder einiges los. Praktisch in jedem Ort saßen bei schönem Wetter Menschen gesellig an den Maibäumen und junge Männer stellen ihrer Liebsten eine geschmückte Birke ans Haus. Weil heuer ein Schaltjahr ist, waren die Rollen jedoch vertauscht: Die Mädels waren aufgerufen, ihren Angebeteten mit einem sogenannten Maierle zu überraschen. Dies bescherte auch so manchem Vater, der dabei assistieren musste, eine schlaflose Nacht. In der hatte leider auch die Polizei im Donau-Ries-Kreis kräftig zu tun. Schlägereien, aggressive Betrunkene und böse Scherze hielten die Beamten auf Trab.

Die örtlichen Inspektionen waren durch Einsatzkräfte aus Augsburg verstärkt. Im Bereich der Rainer Dienststelle kam es gleich zu zwei tätlichen Auseinandersetzungen bei Maifeiern. In Schweinspoint geriet am Dienstagabend ein 47-Jähriger mit zwei anderen Gästen in einen Streit. In dessen Verlauf schlug der Mann den Kontrahenten jeweils mit der Faust ins Gesicht. Eines der Opfer erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Nasenbeinbruch, das andere kam mit leichteren Blessuren davon. Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest, da er sich auch gegenüber den Beamten aggressiv verhielt.

Vier junge Männer sind an Schlägerei in Rain beteiligt

Kurz nach Mitternacht gab es auch bei der Maifeier in Rain eine Schlägerei. An dieser waren wohl vier junge Männer beteiligt. Einer davon erlitt schwerere Verletzungen im Gesicht und wurde ins Krankenhaus gebracht, ein anderer leichtere. Der Hintergrund des Zwists ist laut Polizei noch unklar. In Rain mussten die Gesetzeshüter einen weiteren Mann in Gewahrsam nehmen. Der 57-Jährige, der aus Augsburg stammt, besuchte Verwandte, trank viel Alkohol und attackierte ein anderes Familienmitglied. Die Polizisten, die vor Ort waren, mussten sich reihenweise Beleidigungen von dem Betrunkenen anhören. Der wurde entsprechend angezeigt.

Unbekannter wirft Stein in Schule in Riedlingen

In Riedlingen trieben einige Jugendliche am frühen Abend im Bereich der Gebrüder-Röls-Schule ihr Unwesen, so die Polizei. Sie "verzierten" mit Klopapier und Rasierschaum Scheiben und Bänke an der Ganztagsschule. Dies konnte schnell behoben werden. Im Verlauf des Abends warf ein Unbekannter aber mit einem Stein aus der Sockelumrandung des Gebäudes die Scheibe der Eingangstür ein. Schaden: rund 500 Euro. Die Polizei stellte den Stein, der in der Schule liegen blieb, zur Spurenauswertung sicher. Gegen eine Stahltür wurden offenbar ebenfalls Steine geworfen. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670.

Frau rastet in Donauwörth aus und attackiert Polizisten

Völlig ausgerastet ist am Dienstag gegen Mitternacht eine Frau in Donauwörth. Die Betrunkene fiel zunächst in einer Spielothek in der Dillinger Straße auf. Die 40-Jährige sollte trotz mehrfacher Aufforderung das Lokal nicht verlassen. Eine Streife der Polizei brachte sie zu ihrer Wohnanschrift. Dort schlug sie einen Beamten ins Gesicht und trat gegen seinen Oberschenkel. Die Beamten fesselten die Frau, was nur mit erheblichem Kräfteaufwand gelang. Dabei kratzte sie einen der Gesetzeshüter am Arm. Die 40-Jährige wurde nach Augsburg gebracht, damit sie dort die Nacht in einer Zelle verbringt. Während der Fahrt trat sie mehrfach gegen den Sitz vor ihr. Vier Beamte waren nötig, um die "äußerst aggressiv" auftretende Frau in eine Zelle zu verfrachten. Die 40-Jährige muss sich jetzt wegen Widerstands, eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Körperverletzung verantworten.

Einer der harmlosen Scherze in der Mainacht: Diese Sitzbank im Donauwörther Stadtteil Berg "verzierten" Unbekannte mit Klopapier. Foto: Wolfgang Widemann

Später in der Nacht stürzte in Wemding ein Betrunkener von einer Mauer in den Stadtgraben (eigener Bericht). (mit AZ)