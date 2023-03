Die Cats aus Huisheim sind unsere Sportstars des Monats Februar

Drei Nominierte standen zur Auswahl, am Ende setzten sich die Tänzerinnen und Tänzer aus Huisheim durch. Unsere ersten Sportstars des Monats haben Bundesliga-Niveau.

Um Mitternacht endete die Abstimmung, aber unsere Wahl zum Sportstar des Monats Februar war schon vorher so gut wie entschieden. Von Anfang an hat die Showtanzgruppe Cats des Carneval Clubs Blaumeisen Huisheim die meisten Stimmen bekommen. Am Ende waren es 75 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Das Rennen um Platz zwei fiel deutlich enger aus.

Die Cats aus Huisheim zeigen Hebefiguren auf Bundesliga-Niveau

Bereits vor drei Jahren hatten die Showtänzerinnen und Showtänzer der Formation Cats des Carneval Clubs Blaumeisen Huisheim an der Bundesliga-Norm gekratzt, im Februar erreichten sie ihr Ziel. Beim Ranglistenturnier in Karlsfeld brachte es das Team 272 Punkte. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den schon starken 260 Punkten von 2020. Somit reihten die Cats sich in der 1. Bundesliga ein. Für die Gruppe ein riesiger Erfolg. Und das, obwohl die diesjährige Veranstaltung in Karlsfeld für die Huisheimer der erste Wettkampf nach drei Jahren Corona-Pause war.

Ihr Platz zwei: Die Riedlinger Tischtennisspielerinnen waren 2023 beim Bezirkspokal erfolgreich. Foto: Norbert Reidinger (Archivbild)

Als Bestätigung für diese Leistung haben 378 Leserinnen und Leser bei unserer Wahl für die Cats gestimmt. Aber auch die beiden anderen Nominierten haben im Februar starke sportliche Leistungen gezeigt. Auf Platz zwei landeten bei der ersten Wahl zum Sportstar des Monats die Tischtennis-Spielerinnen der SpVgg Riedlingen. Sie erhielten 76 Stimmen. Auch sie bauten heuer indirekt auf eine Leistung aus der Zeit vor der Corona-Pause auf: Ihnen gelang im Februar das Kunststück bei den Pokalmeisterschaften des Bezirks Schwaben-Nord ihren Triumph aus der Saison 2019/20, als der Wettbewerb zuletzt stattfand, zu wiederholen. Verena Christ, Simone Heiß und Lea Polaschek setzten sich gegen die Teams aus Jettingen, Königstetten und Langenneufnach durch und durften am Ende den Pokal mit nach Riedlingen nehmen.

Platz drei bei der Wahl zum Sportstar des Monats im südlichen Landkreis Donau-Ries: Karateka René Steinhübel vom TSV Wemding feilt an seiner Kata. Foto: Marco Lechner (Archivbild)

Auf Platz drei landete mit 48 Stimmen Karateka René Steinhübel vom TSV Wemding. Der fast blinde Athlet ging bei den oberbayerischen Meisterschaften in Moosburg in der Disziplin Para-Karate an den Start und zeigte dort eine überzeugende "Kata". Bei dieser Übungsform müssen genau festgelegte Techniken in einer Abfolge möglichst exakt dargeboten werden. Dabei werden verschiedene Schlag-, Tritt- und Blocktechniken, wie gegen unsichtbare Gegner, ausgeführt. Steinhübel erzielte bei dem Wettkampf den ersten Platz. Doch das war erst der Anfang. Bei den bayerischen Meisterschaften, die nur wenig später stattfanden, legte er noch eine Schippe drauf und holte sich den Titel.

Falls Sie sich selbst von der Leistung der Sportstars des Monats, der Huisheimer Showtänzerinnen und Showtänzer, überzeugen wollen: Am Wochenende sind sie mit ihren aufwendigen Hebefiguren beim Ranglistenturnier in der Schmutterhalle in Bäumenheim zu sehen. Einlass ist Samstag und Sonntag jeweils um acht Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro für Erwachsene, vier für Kinder und Senioren.

Lesen Sie dazu auch

Die Wahl zum Sportstar des Monats März im Donau-Ries-Kreis steht bevor

Ihr Favorit war diesmal nicht dabei? Dann gibt es in wenigen Wochen bereits die nächste Chance. Auch für den Monat März zeichnen wir wieder den Sportler, die Sportlerin oder das Team des Monats aus. Schicken Sie uns ihren Vorschlag in einer Mail an sport@donauwoerther-zeitung.de mit dem Betreff "Sportstar". Ihre Vorschläge können Sie bis spätestens Samstag, 1. April, einreichen. Die Abstimmung veröffentlichen wir einige Tage später auf unserer Internetseite.