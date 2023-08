Landkreis Donau-Ries

Die Folgen der Vollbeschäftigung: Wenn das Restaurant am Sonntag zu hat

Schon jetzt werden in der Pflege dringend Arbeitskräfte gesucht. Viele Arbeitnehmer bleiben nicht lange in dem Job, sagen die Vertreter der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Plus Deutschlandweit hat der Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth die niedrigste Arbeitslosenquote. Welche Angebote es für Beschäftigte und Unternehmen gibt.

Die gute Nachricht ist auch die schlechte: Der Bezirk der Agentur für Arbeit in Donauwörth ist in ganz Deutschland weiterhin der mit der niedrigsten Arbeitslosenquote. Rund 7000 Menschen waren in den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm zuletzt arbeitslos gemeldet. Wie der Leiter der Agentur, Richard Paul, sagt, kämen jeden Monat rund 2500 bis 3000 neue dazu. Ungefähr die gleiche Anzahl an Personen fände aber auch wieder einen neuen Job: "Es ist spürbar, dass weniger Fachkräfte verfügbar sind, als gebraucht werden." Diese Situation werde sich noch weiter verschärfen.

Denn schon jetzt wisse man ja, wie viele Kinder geboren worden seien und dem Arbeitsmarkt in Zukunft zur Verfügung stünden, erklärt Paul. In den nächsten fünf Jahren würden die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Laut Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) müssten jährlich rund 400.000 Arbeitskräfte nach Deutschland einwandern, um das auszugleichen, so Paul. Im Landkreis Donau-Ries arbeiteten derzeit die meisten Menschen im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und in den Gesundheitsberufen. Gerade in der Gastronomie, in der Pflege und in Sachen Kinderbetreuung sei es schwierig, Personal zu bekommen. Mit Folgen für die Bürgerinnen und Bürger.

