Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Die Goldrute sorgt im Landkreis Donau-Ries für Ärger

Die Kanadische Goldrute verdrängt Arten wie den Enzian in der Mertinger Höll.

Plus Sie blühen am Straßenrand, aber gehören nicht dorthin. Invasive Arten machen sich im Donau-Ries-Kreis breit. So wirkt sich das auf die heimische Natur aus.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Eine kleine Mücke sorgt am Gardasee derzeit für Ärger: Sie überträgt das für den Menschen gefährliche Denguefieber. Spätestens seit dieser Nachricht stellt man sich auch im Landkreis die Frage: Haben sich auch hier Tiere oder Pflanzen angesiedelt, die gefährlich sein könnten? Gefährliche Mücken gibt es hier nicht. Dafür aber Pflanzen, die in ihrem neuen Lebensraum langfristig auch dem Menschen schaden können.

Das Orientalische Zackenschötchen, die Goldrute oder das schmalblättrige Greiskraut haben viel gemeinsam. Sie alle sind schön anzusehen, blühen gelb und sind auch im Landkreis des Öfteren am Wegesrand zu finden. Aber sie sind allesamt invasive Pflanzenarten, die im Kreis Donau-Ries eine neue Heimat gefunden haben. Oft zum Leidwesen der heimischen Flora. Denn sie verdrängen die hiesigen Pflanzen und sorgen im schlimmsten Fall dafür, dass die "eigentlichen" Donau-Rieser ausgerottet werden. Von geschätzten acht Millionen Tier- und Pflanzenarten sind fast eine Million vom Aussterben bedroht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen