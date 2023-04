Die Inhaltsstoffe des Spargels halten uns rundum fit

AOK-Ernährungsexpertin Cornelia Zink gibt Tipps zu dem Edelgemüse, das gerade wieder Hochsaison hat.

Spargel gilt als ein Paradebeispiel für regionale und saisonale Küche. Zurzeit hat er Hochsaison. „Bayerischen Spargel gibt es ab April bis zum 24. Juni, dem Johannistag“, sagt Cornelia Zink, Ernährungsexpertin bei der AOK im Donau-Ries. Spargel ist zart im Geschmack, kulinarisch ausgesprochen vielseitig und dabei kalorienarm: Ein ganzes Pfund Spargel bringt gerade mal 100 Kalorien mit. Trotzdem stecken in ihm viele gesunde Inhaltsstoffe. Er versorgt uns mit reichlich Kalium, dem wertvollen Mineralstoff, der entwässernd wirkt.

Außerdem enthält Spargel viel an Vitamin C und B-Vitaminen wie Folsäure. „Diese Wirkstoffe unterstützen die Funktion des Nerven- und des Immunsystems und halten uns rundum fit“, so Cornelia Zink. Ob jemand grüne oder weiße Stangen bevorzugt, ist vor allem eine Geschmackssache. Die grünen Varianten gelten als etwas aromatischer und besitzen – genauso wie die Stangen mit violetten Köpfen – mehr gesundheitsfördernde sekundäre Pflanzenstoffe als die weißen.

Vielseitig für leichte Gerichte verwendbar

Statt zu Gerichten mit reichlich Butter- oder Hollandaise-Sauce rät Cornelia Zink, den Spargel ganz klassisch mit magerem Schinken, Pellkartoffeln und wenig zerlassener Butter zu kombinieren. Oder Spargel auch einmal roh zu verarbeiten. „Hauchdünne rohe Spargelscheiben geben Frühlingssalaten eine herrlich erfrischende Note“, schwärmt die Ernährungs-Expertin und empfiehlt ein Rezept mit grünen Spargelstücken und Cocktailtomaten, die vorher in wenig Olivenöl leicht gebraten wurden:

Salat von zweierlei Spargel. Pro Person werden benötigt: 50 g weißer Spargel, 2 TL Essig oder Zitronensaft, 1 TL kalt gepresstes Öl oder Sauerrahm, Salz, Pfeffer, 100 g grünen Spargel, 50 g Cocktailtomaten, 1 EL Öl. (AZ)

