Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Die magische Marke nicht geknackt, aber dennoch zufrieden

Plus Die Donauries-Ausstellung in Donauwörth erlebt am Wochenende einen beeindruckenden Schlussspurt. Das gesetzte Ziel erreichen die Veranstalter aber heuer nicht.

Von Helmut Bissinger

Schlussspurt bei der Donauries-Ausstellung in Donauwörth: Die Regionalmesse endete an den letzten beiden Tagen mit einem regelrechten Besucheransturm. Fast 20.000 Menschen strömten nochmals auf das Gelände an der Neudegger Allee. Das reichte allerdings nicht, um die 50.000-Besucher-Marke zu knacken, die von der Ausstellungsleitung vorgegeben worden war. Ausstellungsleiterin Magdalena Schmid von der Firma JWS und Landrat Stefan Rößle zeigten sich in einer ersten Bilanz dennoch „sehr zufrieden“.

Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré sprach von einem „großartigen Erfolg“ und verwies darauf, dass der Neuanfang "nach sechs Jahren ohne eine solche Ausstellung in Donauwörth“ nicht leicht gewesen sei. Am Ende zählte man exakt 43.450 Besucher. Landrat Rößle sagte: "Mein Eindruck ist, dass die Leute angetan waren von dem, was gezeigt wurde.“ Gerade bei den Sonderschauen sei viel los gewesen, wie beispielsweise in der Halle des Landkreises, die zu einem Dreh- und Angelpunkt wurde.

