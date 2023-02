Landkreis Donau-Ries

12:30 Uhr

Die MS-Gruppe in Donauwörth erfindet sich neu

Plus Multiple Sklerose ist eine Diagnose, die das Leben für immer verändert. Jetzt gibt es wieder eine Gruppe, die sich gegenseitig Kraft geben will. Sie nennen sich "Morgen Starter's".

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Ein Grüppchen sitzt zusammen in einem Café. Sie unterhalten sich angeregt, sie lachen. Eine Szene, die auf den ersten Blick normal aussieht. Doch die Menschen hier treffen sich nicht einfach so, sie alle verbindet eine Diagnose: Sie leiden an Multiple Sklerose (MS), einer Nervenkrankheit, die oft, aber nicht ausschließlich mit motorischen Störungen einhergeht. Die neue Gruppe mit dem Namen Morgen Starter's ermöglicht es, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen