vor 47 Min.

Die Schulen im Landkreis Donau-Ries warten noch immer auf Luftfilter

Nach wie vor gibt es an den weiterführenden Schulen des Landkreises keine Luftfiltergeräte.

Plus Auch nach zwei Jahren mit Corona warten die weiterführenden Schulen auf ihre Luftfilter. Jetzt gibt es einen neuen Liefertermin. Macht es überhaupt noch Sinn?

Von Barbara Wild

Schüler und Lehrer sind erschöpft und gebeutelt von der Corona-Pandemie. Lehrer fallen aus, täglich müssen Dutzende infizierte Kinder zu Hause bleiben und die Kettenreaktion aus weiteren Tests, Isolation, Quarantäne und Unterricht daheim aushalten. PCR- und Schnelltests und die Bewältigung der sich ständig verändernden Vorgaben bestimmen den Schulalltag. Die Inzidenz für den Landkreis Donau-Ries in der Altersgruppe zwischen 5 und 14 Jahren liegt am Donnerstag, 24. Februar, bei einem Wert von 6645. Kurzum: Corona wütet in den Schulen. Und nach wie vor fehlen im Großteil der weiterführenden Bildungseinrichtungen die Luftfiltergeräte.

