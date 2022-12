Die Schweinehalter im Donau-Ries-Kreis trifft es hart

Die Landwirte haben derzeit mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Darüber spricht der BBV bei seiner Ortsobmännerversammlung.

Das Thema "Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), wie tickt die EU?" brennt den Betrieben im Donau-Ries-Kreis unter den Nägeln. Viele Regelungen in der Landwirtschaft hat die Europäische Union komplett überarbeitet. Dies stellt nach Angaben des Bayerischen Bauernverbands (BBV) für zahlreiche Betriebe eine enorme Herausforderung dar. Das Thema stand bei der Ortsobmännerversammlung des BBV-Kreisverbands im Mittelpunkt.

Zu den neuen Regelungen kommen noch die gesellschaftlichen Ansprüche an Tierwohl und Ökologisierung der Landwirtschaft. Dies alles führt einer Pressemitteilung zufolge dazu, dass viele Betriebe nicht mehr wissen, was eigentlich von ihnen erwartet wird und was sie tun sollen. Kreisobmann Karlheinz Götz sagte: "Wir müssen wieder zu einer verlässlichen, vernünftigen und nachhaltigen Sachpolitik zurückkommen, wenn wir den Strukturbruch in der Landwirt­schaft vermeiden wollen." Ganz besonders hart treffe es die Schweinehalter und insbesondere die Ferkelerzeuger. Die Umstellungskosten explodierten und die Erlöse seien im Keller: "Hier ist dringend politischer Handlungsbedarf notwendig, wenn wir zukünftig noch deutsches Schweine­fleisch auf dem Teller haben wollen."

BBV-Kreisobmann: Landwirte wollen die neuen Herausforderungen annehmen

Der voll besetzte Saal beim Wallfahrtswirt in Wemding zeigte laut Götz aber auch, dass die Landwirte "Kämpfer" seien und "die neuen Herausforderungen annehmen wollen, wenn die Rahmenbedingungen passen".

Stefan Meitinger, Referent für Agrarpolitik und Parlamentsarbeit im BBV-Generalsekretariat München, zeigte auf, dass der Bauernverband an vielen Fronten kämpfe. Als Beispiel nannte Meitinger das geplante Verbot von Pflanzenschutzmitteleinsatz in FFH-Gebieten, die Gewinnabschöpfung bei Biogasbetrieben, die Industrieimmissionsrichtlinie, Wasserrahmenrichtline, Nitratrichtline und Düngeverordnung. Ein großer Erfolg des Bauernverbandes sei das Ergebnis, dass das Agrarbudget bei der neuen GAP nicht gekürzt wurde und Bayern und Baden-Württemberg mit ihrer klein strukturieren Landwirtschaft sogar noch profitieren. Dennoch stelle die neue GAP die Betriebe vor große Herausforderungen. Jeder einzelne Landwirt müsse nun für sich entscheiden, welche Maßnahmen für seinen Betrieb am besten passen und umsetzbar sind. Götz sagte, hierzu brauche es mit Sicherheit noch weitere Schulungen, die der BBV und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten anbieten werden.

Voraussetzungen für Hausschlachtungen sind vereinfacht worden

Erfreuliches hatte Dr. Thomas Kellner vom Veterinäramt Donau-Ries bezüglich der Hausschlachtungen zu verkünden. Die Antragsvoraussetzungen für solche Schlachtungen seien wesentlich vereinfacht worden. Entsprechende Anträge könnten auf der Internetseite des Landratsamts unter dem Begriff "Veterinäramt" abgerufen werden.

Der stellvertretende Landrat Erwin Seiler legte in seinem Grußwort dar, wie wichtig aus seiner Sicht eine funktionierende Landwirtschaft für die Ernährungssicherheit und Kulturlandschaft ist. (AZ)