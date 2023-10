Landkreis Donau-Ries

26.10.2023

Die Tafeln im Landkreis Donau-Ries befinden sich in ihrer größten Krise

Die Tafelläden im Landkreis Donau-Ries haben große Engpässe. An allen vier Standorten gibt es mehr Kunden als Waren. Unser Bild zeigt Marianne Wagner, eine der beiden Teamleiterinnen in Bäumenheim.

Plus Immer mehr Menschen brauchen Hilfe, die Spenden allerdings gehen zurück. Aktuell kann das Defizit nicht ausgeglichen werden - und Besserung ist nicht in Sicht.

Von Barbara Würmseher

Die Regale leeren sich zusehends, die Schlangen der Bedürftigen werden länger und länger, Mitarbeiter sind händeringend gesucht und Unterstützung tut in vielerlei Hinsicht not: Die Tafeln im Landkreis sehen sich in einer bis dato nie gekannten Misere und wissen nicht, wie eine dauerhafte Lösung aussehen kann. Ob in Nördlingen, in Donauwörth mit Filiale in Bäumenheim, oder in Wemding: Die Einrichtungen, die eigentlich Menschen mit geringem Einkommen durch Lebensmittel- und Sachspenden die Existenz erleichtern wollen, sind selbst in eine extreme Hilfsbedürftigkeit gerutscht. Und, wie Branko Schäpers, Geschäftsführer des Caritas-Kreisverbands, es formuliert: "Es ist kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen."

Seit Anfang des Jahres 2022 sind die Zahlen der Kunden rasant gestiegen, wie Schäpers beschreibt. Spätestens seit Ankunft der ukrainischen Flüchtlinge werden es mehr und mehr. Gleichzeitig kommen weniger Lebensmittel-Spenden herein. Der Caritas-Geschäftsführer kann nur mutmaßen, dass es an knapperen Kalkulationen der Supermärkte seit Corona liegen könnte oder möglicherweise auch daran, dass viele übrig gebliebenen Waren in Flüchtlingslager nach Osteuropa verschickt werden. "Anfangs dachten wir ja alle, der Krieg in der Ukraine ist nur eine kurze Phase, doch diese Hoffnung hat sich mittlerweile zerschlagen."

