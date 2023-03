Die Wild-Tulpe und andere neue Pflanzen in Nordschwaben

Die Arbeitsgemeinschaft Flora Nordschwaben berichtet über Neuigkeiten aus der Welt der Pflanzen in der Region. Arten verschwinden und tauchen neu auf.

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Flora Nordschwaben beschäftigen sich seit 30 Jahren mit der Inventur der Wildpflanzen in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen sowie den angrenzenden Gebieten. Rund 2000 verschiedene Wildpflanzen im Bereich von etwa 200 Orten haben die Naturliebhaber inzwischen erfasst. In zwei Büchern hat der Verein diese Daten festgehalten. Die „Flora von Nordschwaben“ hält den Verbreitungsstand für die Nachwelt fest. Nun hat die Arge bei ihrer Jahreshauptversammlung die Nummer 14 des Vereinsheftes „Informationen“ präsentiert. Alle zwei Jahre erscheint es mit interessanten und weiterführenden Berichten verschiedener Autoren.

Zum ersten Mal wird auf die Kartierung der Acker-Wildkrautflora näher eingegangen. Hier sind der Arge zufolge seit Ende des 20. Jahrhunderts sichtbare Veränderungen eingetreten. Aufgesucht wurden Ränder von sandigen Äckern im Ostries, Kalkscherbenäcker um Harburg und (Mais-)Äcker im Donautal bei Kicklingen. Nur wenige der einstigen Besonderheiten, wie der Venuskamm, zeigten sich den Teilnehmern. Interessant liest sich die Zusammenstellung der verwilderten Blausterne, die meist von Friedhofsgräbern „ausbüxen“. Der Bericht ist eine Hilfe für Kartierer, um die einzelnen Sorten richtig zu bestimmen.

Manchmal erkennen nur Spezialisten neue Pflanzen in Nordschwaben

Über das Jahr treffen Kartierer und Wildpflanzen-Freunde immer wieder auf Farne, Blumen und Gräser, deren Namen sie nicht kennen. Dann heißt es in Bestimmungsbüchern nachschlagen. Ab und zu braucht es auch einen Spezialisten. Über die neuen Funde in Nordschwaben, wie zum Beispiel der Wild-Tulpe im nördlichen Ries, wird in dem Heft berichtet.

Traurig stimmt es die Hobby-Botaniker, wenn die eine oder andere besondere Art nicht mehr am bekannten Ort zu finden ist. Dies trifft auf das Silbergras zu. Pflanzen verschwinden durch Zuwachsen, Überbauen oder andere Bewirtschaftung der Flächen. Auch das veränderte Freizeitverhalten an Baggerseen und auf Heiden spielt eine Rolle. So mancher Neuankömmling in der Pflanzenwelt breitet sich aus und macht den alteingesessenen Pflanzen ihren Wuchsort streitig. Beispielsweise erobert sich das Orientalische Zackenschötchen in Nordschwaben rasant neue Wuchsorte.

Eine grafische Tabelle in dem 44-seitigen Heft zeigt, dass es noch genügend zu tun gibt. Pflanzen-Kartierer, aber auch Einsteiger seien immer gern bei den Exkursionen gesehen, so die Arge-Verantwortlichen: "Je mehr Augen, je höher die Artenzahl. Die Erfahrung zeigt, dass sowohl Einsteiger als auch Hobby-Botaniker jedes Mal etwas dazulernen."

Winzige Flechten in der Umgebung von Nördlingen

Ein weiterer bebilderter Bericht handelt von winzigen Flechtenarten in der Umgebung von Nördlingen. Nachdenklich macht das Gedicht eines „botanisierenden Gärtners“. Auch der Bericht aus dem Donautal mit dem Titel „Fenster in die Urzeit“ wirft in Sachen Botanik einige Fragen auf. Denn Geologie und Botanik gehören zusammen.

Kartierungen sollten ständig fortgeführt werden. Besonders jetzt, da die Klimaveränderung sich auch auf die Artenvielfalt auswirkt: Kälteliebende Pflanzen wandern ab und wärmeliebende ein. So wurde in den vergangenen Jahren beobachtet, dass Orchideen-Arten in Nordschwaben an neuen Wuchsorten auftreten. War es der Wind, der die feinen Samen her wehte? (AZ)