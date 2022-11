"Die Zukunft des Waldes wird der Mischwald sein", sagen die Waldbesitzer

Bei der Jahreshauptversammlung des WBV in Wemding gibt die Vorsitzende Maria Mittl den Führungsstab weiter. Außerdem geht es um Waldwirtschaft und Klimawandel.

"Bäume verändern sich im Laufe ihres Lebens wie auch wir Menschen." Mit diesem Satz eröffnete die Vorsitzende Maria Mittl die Jahreshauptversammlung der Waldbesitzervereinigung Nordschwaben (WBV) in Wemding. Neben Neuwahlen und der Vorstellung der wirtschaftlichen Gesamtsituation waren Waldumbau und Klimawandel Kernthemen der Veranstaltung. Gastredner an diesem Abend war der ehemalige bayerische Landwirtschaftsminister Helmut Brenner. Er referierte zur Waldwirtschaft und den Auswirkungen der Veränderung des Klimas.

Verursacher des Klimawandels seien vor allem die Treibhausgase, die unter anderem beim Bau von immer mehr Gebäuden aus Beton und Stahl entstehen. Ein wichtiger Lösungsansatz zur Verringerung könnte aus Brenners Sicht der vermehrte Einsatz von Holz im Bauwesen anstelle von Stahl und Beton sein. Er unterstrich in seinem Vortrag die Bedeutung des Waldes für den Menschen und das gesamte Ökosystem Erde. Dabei stellte er klar, dass der Wald in Bayern nicht nur Anliegen der 700.000 Waldbesitzer ist, sondern im Interesse der gesamten Gesellschaft steht.

In Wemding wird mehr Holz auf dem Bau gefordert

Brenner ging auch auf staatliche Förderprogramme und den Einfluss der Europäischen Union ein. Für ihn steht fest, dass nachhaltig bewirtschaftete Wälder das Klima besser schützen. Denn sie können fossile Brennstoffe durch die energetische Nutzung von Holz ersetzen. Zum Schluss formulierte er 15 Thesen, die seiner Meinung nach Ziel und Anspruch einer vernünftigen Wald- und Forstpolitik sein sollten.

Zu den wichtigsten Punkten zählen die Intensivierung der Holzanwendung im Bauwesen sowie das Erarbeiten geeigneter Strategien in der Forschung. Hier sollten Staat und Kommunen beispielhaft vorangehen. Es müssen laut Brenner auch Förderprogramme aufgelegt werden, die diese Punkte unterstützen. Für ihn hat der Waldumbau in klimatolerante Mischwälder absolute Priorität.

Bernd Tiroch, Geschäftsführer des WBV, berichtete unter anderem von einer stabilen Zahl von 2060 Mitgliedern und betonte: "Die Zukunft des Waldes wird der Mischwald sein."

Werner Fuchs, Steuerberater und Mitglied des Vorstands, konnte in seinem Geschäftsbericht von einer Steigerung des Jahresergebnisses berichten. Kassenprüfer Karl Kißlinger attestierte dem Vorstand eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt. Stefan Wurst informierte in seinem Bericht über die aktuelle Lage am Holzmarkt und die Bewegungen beim Holzpreis. So gebe es derzeit eine gute Holzmarktsituation, und der Rohstoff Holz gewinne zunehmend an Wert.

Rupert Kollmann wird in Wemding zum neuen Vorsitzenden der Waldbesitzer

Außerdem standen Neuwahlen an. Gewählt wurden Rupert Kollmann als Erster Vorsitzender, Willi Weber als Zweiter und Axel Wiedenmann als Nummer drei. Die bisherige Vorsitzende Maria Mittl und der bisherige Dritte Vorsitzende Hans Wiedenmann traten nicht mehr zur Wahl an. Bei den Beisitzern wurden Josef Braßler, Manfred Faber, Werner Fuchs, Petra Riedelsheimer, Paul Sailer und Christian Schönemann gewählt. Die bisherigen Beisitzer Georg Schnell, Stefan Meyer und Peter Hofmann traten nicht mehr an.

Die ausscheidenden Mitglieder des Vorstands wurden geehrt. Der langjährige Vorsitzende der Waldbesitzer und Vorgänger von Mittl, Alois Michel, wurde für 22 Jahre als Erster Vorsitzender und sechs Jahre als Zweiter Vorsitzender zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Die auscheidenden Vorstandschaftsmitglieder mit Gastredner Helmut Brunner und stellvertretendem Landrat Erwin Seiler, von links: Helmut Brunner (ehem. bayerischer Landwirtschaftsminister), Georg Schnell, Stefan Meyer, Maria Mittl, Peter Hofmann, Hans Wiedenmann, Erwin Seiler (stellvertretender Landrat) Foto: Harald Schülein

Marc Koch, stellvertretender Leiter und Bereichsleiter Forsten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen, hielt eine kurzweilige Laudatio auf die scheidende Vorsitzende Maria Mittl. Er hob besonders ihr gutes Netzwerken hervor und unterstrich dies mit den Worten "Maria Mittl, die soziale Baumeisterin".