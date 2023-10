Landkreis Donau-Ries

vor 34 Min.

Diebe haben in Umkleidekabinen in Sportheimen leichtes Spiel

Tatort Umkleidekabine: In den vergangenen Wochen machten Diebe wiederholt Beute in Sportheimen der Region.

Plus Wiederholt werden in der Region Fußballer während des Trainings oder des Spiels bestohlen. Täter schlagen in Sportheimen zu. Das müsste nicht sein, sagt die Polizei.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Es war eine böse Überraschung für zehn Fußballer des FC Mertingen II und des SC Tapfheim, als sie nach dem Punktspiel am vorigen Freitagabend in ihre Kabinen ins Sportheim zurückkehrten. Ein Unbekannter hatte sich während der Partie in die Räume geschlichen, aus der Kleidung und aus Taschen die Geldbeutel gezogen und diese geplündert. Die Beute: rund 450 Euro Bargeld. Der Diebstahl ist kein Einzelfall. In den vergangenen Wochen schlugen Langfinger mehrmals in Sportheimen zu - und nutzten dabei den Leichtsinn und die Nachlässigkeit der Kicker aus.

Das Phänomen, dass die Umkleidekabinen in Sportstätten zu Tatorten werden, ist seit vielen Jahren zu beobachten. "Das ist immer ein Thema", berichtet Benjamin Dannemann, Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth. Gestohlen werde in Sportheimen, in Turnhallen, in Schwimmbädern und in Fitnessstudios. Stets passiert es, während die Sportler aktiv und ihre persönlichen Gegenstände unbeaufsichtigt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen