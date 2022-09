Diese 23 neuen Lehrkräfte beginnen an den Schulen im Landkreis Donau-Ries

An den Grund- und Mittelschulen treten 23 neue Lehrer und Lehrerinnen den Dienst an. Sie werden dringend gebraucht und stehen vor großen Herausforderungen.

"Wir freuen uns auf Sie, Ihren Schwung, Ihre Ideen und Ihre Teambereitschaft, die Sie in Ihre Lehrerkollegien einbringen." Mit diesen Worten begrüßte Schulamtsdirektor Michael Stocker zusammen mit Landrat Stefan Rößle und der Personalratsvorsitzenden Gudrun Meier im Sitzungssaal des Landratsamtes 23 Lehramtsanwärter. Nach der universitären Ausbildung beginnen diese nun ihren zweiten Ausbildungsabschnitt an den Grundschulen und Mittelschulen des Landkreises Donau-Ries. 14 Dienstanfänger starten an Grundschulen, 7 an Mittelschulen, eine Kollegin als musisch-technische Fachlehrerin sowie eine Förderlehreranwärterin.

Neue Lehrkräfte im Landkreis Donau-Ries steigen "zu einem bewegten Zeitpunkt" ein

Landrat Stefan Rößle stellte in kurzer Form den Landkreis Donau-Ries vor. "Mit unserem Landkreis haben Sie eine gute Wahl getroffen. Die Bildung und Ausbildung der jungen Menschen stellen hier einen bedeutenden Schwerpunkt dar. Städte und Gemeinden investieren Jahr für Jahr in Bau und Ausstattung ihrer Grund- und Mittelschulen und sorgen damit für gute Voraussetzungen, um in Ihren spannenden und verantwortungsvollen Beruf starten zu können." Gut ausgebildete junge Lehrkräfte seien im Landkreis immer herzlich willkommen und könnten zusammen mit den erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern zur Weiterentwicklung der Schule beitragen.

Schulamtsdirektor Michael Stocker: "Sie steigen zu einem sehr bewegten Zeitpunkt ein. Corona wird uns weiterhin beschäftigen und die Lehre der Kinder und Jugendlichen verlangt von uns allen ein großes Maß an Flexibilität." Um in die neuen Aufgaben hineinwachsen zu können, stehen den jungen Lehrkräften erfahrene Seminarleitungen zur Seite. (AZ)

