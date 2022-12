Diese Kommunen im Landkreis erhalten Steuerausgleich vom Freistaat

Schlüsselzuweisung - hinter diesem Begriff verbirgt sich für viele Kommunen bares Geld, ohne das sie nicht agieren könnten. Wer es im Landkreis Donau-Ries erhält und wer es nicht braucht.

Steigende Inflation, Energiekrise und unsichere Steuereinnahmen. Auch an den 44 Kommunen im Landkreis Donau-Ries gehen die Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate nicht spurlos vorüber. Umso mehr werden sich die Kommunen im Landkreis über Schlüsselzuweisungen freuen - Geld, das der Freistaat an Gemeinden und Städte zahlt, um ungleiche Steuereinnahmen auszugleichen.

Demnach fließen nächstes Jahr insgesamt über 33,3 Millionen Euro in den Landkreis, was einem Plus von über 3,7 Millionen Euro oder 12,7 Prozent entspricht. Die Schlüsselzuweisungen können frei verwendet werden. Deswegen sind sie für viele Kommunen – neben den eigenen Steuereinnahmen - eine wichtige Einnahmequelle. Kommunen, die keine Zuweisungen erhalten, liegen in puncto Steuereinnahmen quasi über dem bayernweiten Durchschnitt und brauchen keine finanzielle "Hilfeleistung" vom Freistaat. Die Verteilung sagt also auch etwas darüber aus, wo die größte Wirtschaftskraft im Landkreis liegt.

Die höchste Summe an Schlüsselzuweisungen im Landkreis Donau-Ries erhält erneut Kaisheim

Die höchste Einzelsumme und damit auch die höchste Pro-Kopf-Zuweisung erhält wieder die Marktgemeinde Kaisheim mit 1,7 Millionen Euro - ein Plus von 264.000 Euro. Marxheim kann mit knapp 1,1 Millionen Euro planen, Tapfheim mit gut einer Million Euro. Keine Schlüsselzuweisungen erhalten aufgrund ihrer hohen Steuereinnahmen wieder Asbach-Bäumenheim, Buchdorf, Donauwörth, Genderkingen, Holzheim, Mertingen, Monheim und Nördlingen sowie dieses Mal auch Amerdingen.

Der Landkreis Donau-Ries selber kann sich über ein Plus von knapp drei Millionen Euro (+20,6 Prozent) freuen, denn seine Schlüsselzuweisungen steigen von knapp 14,2 Millionen Euro im Vorjahr auf 17,1 Millionen Euro. Landesweit stehen im Jahr 2023 für die Schlüsselzuweisungen 4,27 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind 267 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr (+ 6,7 Prozent). Die Mittel sind der größte Einzelposten von insgesamt 11,3 Milliarden im kommunalen Finanzausgleich.

Alle berücksichtigten Kommunen im Überblick:

Alerheim 275.420 Euro;

275.420 Euro; Auhausen 356.080;

356.080; Daiting 312.256;

Deiningen 373.884;

373.884; Ederheim 312.848;

312.848; Ehingen a. Ries 390.848;

a. Ries 390.848; Forheim 171.636;

Fremdingen 535.468;

535.468; Fünfstetten 396.944;

396.944; Hainsfarth 661.016;

661.016; Harburg 273.844;

273.844; Hohenaltheim 267.184;

Huisheim 613.280;

613.280; Kaisheim 1.715.144;

1.715.144; Maihingen 313.320;

313.320; Marktoffingen 396.720;

396.720; Marxheim 1.082.468;

1.082.468; Megesheim 386.140;

Mönchsdeggingen 488.048;

488.048; Möttingen 662.136;

662.136; Münster 236.800;

236.800; Munningen 541.616;

541.616; Niederschönenfeld 583.768;

583.768; Oberndorf 582.692;

582.692; Oettingen 90.752;

90.752; Otting 328.712;

328.712; Rain 268.964;

Reimlingen 286.680;

286.680; Rögling 307.376;

Tagmersheim 441.532;

441.532; Tapfheim 1.004.852;

1.004.852; Wallerstein 662.536;

662.536; Wechingen 361.704;

361.704; Wemding 152.892;

152.892; Wolferstadt 435.208.

Kommunen, die in dieser Liste nicht vorkommen, erhalten keine Schlüsselzuweisungen. (AZ)