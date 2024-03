Landkreis Donau-Ries

Diese Kreisstraßen in der Region werden 2024 zu Baustellen

Die Kreisstraße in Kaisheim von der Kreuzung an der Hauptstraße bis zum Ortsrand an der Bernhardiesiedlung (im Bild) wird komplett neu ausgebaut und erhält einen Radweg.

Plus Der Landkreis Donau-Ries erneuert in diesem Jahr auf acht Abschnitten sein Straßennetz. Dies hat Sperrungen zur Folge. Auch Brücken und ein Radweg sind geplant.

Von Wolfgang Widemann

Mehr als 300 Kilometer umfasst das Netz der Kreisstraßen im Landkreis Donau-Ries. In diesem Jahr wird auf acht Abschnitten der Asphalt erneuert. Über die anstehenden und in einem Fall bald abgeschlossenen Maßnahmen informierte bei einem Termin im Landratsamt der zuständige Fachbereichsleiter Gerhard Schappin. Bei drei Projekten erfolgt ein Vollausbau der Straßen, was monatelange Sperrungen zur Folge hat.

Seit geraumer Zeit wird in Deiningen an der DON 7 (Raiffeisenstraße) gearbeitet. Die sei auf einer Länge von über 800 Metern verschmälert worden, so Schappin. Die Fahrbahn sei künftig nur noch 6,50 statt 8 Meter breit, "damit die Fahrzeuge nicht mehr so durchschießen". Ein weiterer Vorteil: Für Fußgänger sei nun mehr Platz. Das Vorhaben soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden: "Wir wollen im Frühjahr fertig werden."

