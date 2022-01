Diese Themen haben im Jahr 2021 am meisten interessiert

Die Donauwörther Zeitung hat ihre Berichterstattung von 2021 ausgewertet. Dies sind die Artikel, die unsere Leser - rein statistisch - am meisten bewegt haben.

Tagtäglich macht sich unsere Redaktion Gedanken, was die Leserinnen und Leser wohl gerade am meisten interessiert. Ein Gradmesser, wie sehr ein Thema bewegt, sind die Klickzahlen im Internet. Wir haben anhand der Seitenaufrufe die Artikel ermittelt, die die Leserinnen und Leser beziehungsweise Userinnen und User 2020 am meisten nachgefragt haben. Darunter findet sich - wenig überraschend - auch die Berichterstattung zum Coronavirus. Weiter vorne in dieser Hitliste liegen aber vor allem dramatische Ereignisse, die offenbar viele Menschen bewegt und berührt haben. Hier eine Auflistung unserer "Top Zehn" aus dem Jahr 2021.