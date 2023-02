Landkreis Donau-Ries

Dieser Ort ist das Gedächtnis des Landkreises Donau-Ries

Schwere Rollschränke, gefüllt mit meterweise Akten. Noch besteht das Gedächtnis des Landkreises - die Registratur im Landratsamt - überwiegend aus Dokumenten in Papierform. Das ändert sich derzeit massiv.

Plus So gut wie jeder Landkreisbewohner kommt darin vor, hat aber keinen Zutritt: Ein Besuch in der Registratur des Landratsamtes, wo die digitale Zukunft überraschend sichtbar ist.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Es ist ein Ort, von dem die wenigsten wohl wissen, dass es ihn oder wo es ihn gibt. Und doch würde vermutlich jeder Landkreisbewohner seinen eigenen Namen darin finden. Es ist ein Ort, zu dem nur wenige Menschen Zutritt haben und der dennoch so etwas wie das Gedächtnis dessen ist, was im Landkreis Donau-Ries im Laufe der Jahrzehnte entschieden, genehmigt und beglaubigt worden ist. Und es ist ein Ort, der in dieser Zeit einem enormen Wandel unterliegt. Dieser Ort ist die Registratur des Landratsamtes.

