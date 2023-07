Hauswirtschaft: Ein Beruf, so spannend wie Landrat

93 neue Hauswirtschafter und Hauswirtschafterinnen haben ihren Berufsabschluss gefeiert. Ein oft unterschätztes Berufsfeld.

In über hundert strahlende Gesichter blickte Reinhard Bader, als er die angehenden HauswirtschafterInnen aus Nord- und Mittelschwaben zur Berufsabschlussfeier im Dillinger Stadtsaal begrüßte. Der Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen würdigte den hohen Stellenwert der Hauswirtschaft im täglichen Leben. Jetzt gelte es, die in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis umzusetzen und damit den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Heuer haben 93 von 110 Prüflingen die Abschlussprüfungen bestanden.

„Die Hauswirtschaft ist in der Vergangenheit oft unterschätzt worden“, bedauerte Bader. Dabei sei sie doch von großer Bedeutung für das alltägliche Leben, sei es bei der richtigen Lagerung und Verarbeitung von Lebensmitteln, im Anwenden hygienischer Standards oder im Umgang mit moderner Haushaltstechnik. „In der Ausbildung haben die Hauswirtschafterinnen erfahren, welche Anforderungen Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen an die Betreuung haben“, sagte der AELF-Chef. „Und sie wissen jetzt, wie mit Dekoration aus einer Wohnung eine Wohlfühloase werden kann.“

Landrat Markus Müller bescheinigte den HauswirtschafterInnen, einen Beruf gewählt zu haben, der mindestens genauso attraktiv, vielfältig und spannend sei wie der Beruf eines Landrats. Hartnäckigkeit und Ehrgeiz seien eine gute Grundlage für den Erfolg. „Sie werden gesucht“, rief Müller den Berufsanfängerinnen zu.

Gut ausgebildete Hauswirtschafterinnen haben breit gefächertes Know How

Kreisbäuerin Annett Jung wies auf Trends hin, die gut ausgebildete Hauswirtschafterinnen erfordern: Nachhaltigkeit, Ressourcenschutz, eine überalternde Gesellschaft und Fachkräftemangel. Jung forderte die Hauswirtschafterinnen auf, Ihre Ideale zu leben, andere Menschen wie Senioren oder Kinder in die Gesellschaft mitzunehmen. Rektor Thomas Spiegl hob die sonderpädagogischen Angebote hervor, die den hauswirtschaftlichen FachpraktikerInnen an der Kolping-Berufsschule in Donauwörth zugutekamen.

„Ich brenne für die Hauswirtschaft“, erklärte Margit Mair, Ausbilderin im „Haus der Senioren“ in Gundelfingen. Sie gebe gern ihre Erfahrungen und ihr Wissen weiter. Ihren starken Einsatz würdigte die Regierung von Schwaben mit einer Ehrenurkunde.

Bei der Zeugnisübergabe wurden die besten Hauswirtschafterinnen ebenfalls mit Urkunden und Geschenken ausgezeichnet: Maria Meßner aus Buttenwiesen (1,10), Elisabeth Schwarzbauer aus Hohenried (1,65), Anita Greif aus Walkertshofen (2,09) und Sara Dridi aus Augsburg (1,33). (AZ)