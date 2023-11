IHK ehrt die besten Azubis Nordschwabens

Zehn junge Menschen aus Nordschwaben gehören zu den bayerisch-schwäbischen Spitzen-Azubis. Zusammen mit 67 weiteren Auszubildenden wurden sie jetzt ausgezeichnet.

Von Automobilkaufmann bis Zerspanungsmechanikerin: In 180 Berufen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen werden derzeit rund 20.000 junge Menschen in Bayerisch-Schwaben ausgebildet. Sie legen damit einen wichtigen Grundstein für ihre berufliche Karriere. 8600 von ihnen haben in diesem Jahr ihre Ausbildung abgeschlossen. Die Besten jedes geprüften Ausbildungsberufs, die mit „sehr gut“ abgeschlossen haben, waren nun zur feierlichen Ehrung in das Textil- und Industriemuseum Augsburg eingeladen.

Martin Döring, der Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses der IHK Schwaben, würdigte das Engagement der jungen Leute: „Sie haben über einen langen Zeitraum Engagement, Fleiß und Talent bewiesen und sich bestes Rüstzeug für Ihren erfolgreichen Berufseinstieg erworben“, sagte er bei der Eröffnung. Unter den Geehrten, für die es Urkunden und eine Medaille gab, waren fünf Auszubildende aus dem Landkreis Dillingen sowie fünf aus dem Kreis Donau-Ries.

Das sind die geehrten Auszubildenden aus Nordschwaben 1 / 10 Zurück Vorwärts Aus dem Kreis Donau-Ries: Janik Gumpp , Airbus Helicopters, Donauwörth



Monika Haas , LRE Medical, Nördlingen

Leon Koch , Agco, Bäumenheim

Jonas Letzbor , Hama, Monheim

Veronika Meier , Hama, Monheim

Aus dem Kreis Dillingen: Benedikt Baumann , Gartner Extrusion, Gundelfingen

Sophia Beckert , Eduard Lutz Schrauben - Werkzeuge, Gersthofen

Luca Giovanni Haußmann , Fetzer - Kies- und Betonwerke, Gundelfingen

Viktoria Protzmann , Gries Deco Company, Dillingen

Christoph Wunderle, Same Deutz-Fahr, Lauingen

Mehr als 500 Unternehmen in Nordschwaben bilden aus

Im Mittelpunkt des Abends standen die erfolgreichen Auszubildenden. Aber auch die, die mit dazu beitragen, die jungen Menschen auf dem Weg in den Beruf zu begleiten, bekamen Raum: die Ausbildungsunternehmen ebenso wie die ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer, die Schulen, Eltern sowie all jene, die in Gremien und Ausschüssen die Grundlagen für eine qualitätsvolle Ausbildung legen.

Gewürdigt wurde zudem das Engagement der Ausbildungsbetriebe. Mehr als 500 Unternehmen in Nordschwaben bilden derzeit aus, schwabenweit sind es 4500. Die Ausbildungsbereitschaft ist trotz aller wirtschaftlichen Herausforderungen groß. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist in diesem Jahr um knapp drei Prozent gestiegen. „Dieser Anstieg bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen zeigt, dass die duale Ausbildung nach wie vor eine attraktive Wahl für junge Menschen ist“, sagte Wolfgang Haschner, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung bei der IHK Schwaben.

Den Absolventen wurde eine große Bühne bereitet. Jeder erhielt seine Urkunde und eine Medaille. Drumherum gab es ein buntes Programm, bei dem das Improvisationstheater „Bühnenpolka“ für viele Lacher sorgten. (AZ)