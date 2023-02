Donau-Rieser Fasching 2023: Diese Höhepunkte sollten Sie nicht verpassen

Der Endspurt im Fasching 2023 steht vor der Tür. Wir geben einen Überblick, was für die letzten tollen Tage in der Region um Donauwörth geboten ist.

Ein heißes Faschingswochenende steht vor der Tür: Weiberfasching, Faschingsumzüge und Nordschwabens größter Straßenfasching bilden in der Saison traditionell ein furioses Finale bis zum Aschermittwoch. Die Redaktion gibt einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen.

Das ist am Weiberfasching, 16. Februar, geboten:

Groß gefeiert wird in Rain: Dort findet traditionell vom Rathausplatz bis zur Einmündung zur Schloßstraße auf der Hauptstraße eine Weiberfaschingsparty statt. Von 20 bis 1 Uhr wird hier für Unterhaltung gesorgt. Der Eintritt ist dort frei.

In Monheim geht es ebenfalls rund. Einlass in der Stadthalle ist um 20 Uhr und von 21 bis 5 Uhr kann man für zehn Euro Eintritt den Abend in der Stadthalle Monheim mit Musik von DJ Haggis verbringen.

Nach der langen Partynacht können sich die Narren bis Freitagabend noch erholen. Doch dann geht das bunte Treiben auch schon weiter. Nachdem Mertingen bereits im Januar den Auftakt gemacht hatte und auch Donauwörth seinen Umzug durchgezogen hat, stehen noch weitere große Umzüge ins Haus. Hier ein Überblick.

Diese Faschingsumzüge sind geboten:

Einfach ein besonderer Faschingsumzug ist der Nachtumzug in Bäumenheim . Ab 19 Uhr beginnt das Spektakel, bei dem viele Fußgruppen die Tatsache, dass es dabei schon dunkel ist, effektvoll einsetzen.

Höhepunkt im Ries ist der Faschingsumzug in Megesheim , der dieses Jahr am Sonntag, 19. Februar, stattfindet.

In Oberndorf zieht der Lechexpress am Dienstag, 21. Februar, um 14 Uhr durch die Gemeinde. Der einst größte Umzug wird 2023 allerdings nur in kleinerer Version verwirklicht.

Tandlerfasching in Donauwörth: Das steht auf dem Programm

Nordschwabens größter Straßenfasching wird am Rosenmontag, 20. Januar, in Donauwörth steigen. Um 12 Uhr geht das bunte Treiben in der Reichsstraße los. Bis zu 10.000 Narren und Maskierte werden sich im Herzen der Großen Kreisstadt versammeln. Die Reichsstraße ist bereits ab Sonntagabend, 18 Uhr, gesperrt. Der Aufbau der Bühne folgt unmittelbar. Ulrich Reitschuster, Präsident der Initiative Fasching Donauwörth (IFD), berichtet und 23 Gastvereine - darunter elf aus dem Landkreis Donau-Ries. Guggenmusiker aus Wörnitzstein und Mönchsdeggingen werden auftreten. Das Programm läuft bis 22.30 Uhr durch - die verschiedenen Tanzgruppen und das Prinzenpaar werden mehrfach auftreten. Für die Verpflegung sorgen insgesamt zehn Verzehr- und Getränkestände. "Wir hoffen jetzt nur noch, dass das Wetter mitspielt und es trocken bleibt", sagt Reitschuster.

Wem es bei Umzug und Straßenfasching zu kalt ist, der könnte am Sonntagabend ab 18 Uhr zur Prunksitzung nach Huisheim gehen. Der Carneval Club Blaumeisen Huisheim (CCBH) bietet in der Sualafeldhalle sein komplettes Programm. Karten an der Abendkasse gibt es für 12 Euro.

Wen es in der fünften Jahreszeit eher auf einen Ball zieht, der hat die Gelegenheit auf einen Tanz beim Rosenmontagsball in Bäumenheim oder Monheim. Party gibt es nochmals bei der Gaudinacht in Genderkingen. Und wem der Fasching auch nach dem Aschermittwoch nicht üppig genug war, der kann beim 15. Männerballett-Turnier am Samstag, 11. März, in der Wemdinger Stadthalle einen Nachschlag haben. Der Eintritt kostet 5 Euro. (fene)