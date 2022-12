Donau-Rieser Landrat Rößle mit Blick auf 2023: "Wir müssen Krise können"

2022 brachte nach Corona die nächste Krise – auch in den Donau-Ries-Kreis. Wie Landrat Rößle darauf blickt und mit welcher Stimmung er auf 2023 vorausschaut.

2021 schwebte die Corona-Pandemie noch wie ein Damoklesschwert über allem, 2022 war es der Krieg gegen die Ukraine. So fasst es der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle zusammen. Sein Jahresrückblick, den er in Auszügen in der letzten Kreistagssitzung des Jahres hielt und der der Redaktion vorliegt, ist geprägt von dem Blick auf sein Amt, das sich einer enormen Aufgabe nach der nächsten stellen muss. "Es hat sich gezeigt, dass wir Krise können. Aber auch, dass wir Krise können müssen", formulierte er es.

Ukraine-Krieg: 26 Tage nach den ersten Raketen auf Kiew nämlich standen die ersten Geflüchteten aus der Ukraine vor den Türen des Landratsamtes in Donauwörth . "Die Zuweisung war in den ersten Wochen zum Teil chaotisch", erinnert sich Rößle . 48 Tage nach Kriegsbeginn waren dennoch bereits 1000 Schutzsuchende im Landkreis eingetroffen. Turnhallen wurden für die Notlager gesperrt. Corona und auch die Folgen des Ukraine-Krieges vor Ort hätten bewiesen, wie tatkräftig die Verwaltung arbeite. "Doch um Projekte frist- und formgerecht abarbeiten zu können, ist eine ausreichende personelle Besetzung unerlässlich."





26 Tage nach den ersten Raketen auf nämlich standen die ersten Geflüchteten aus der vor den Türen des Landratsamtes in . "Die Zuweisung war in den ersten Wochen zum Teil chaotisch", erinnert sich . 48 Tage nach Kriegsbeginn waren dennoch bereits 1000 Schutzsuchende im eingetroffen. Turnhallen wurden für die Notlager gesperrt. und auch die Folgen des Ukraine-Krieges vor Ort hätten bewiesen, wie tatkräftig die Verwaltung arbeite. "Doch um Projekte frist- und formgerecht abarbeiten zu können, ist eine ausreichende personelle Besetzung unerlässlich." Finanzielle Lage des Landkreises : Der Haushalt 2022 mit einem Volumen von 172 Millionen Euro kann laut Rößle trotz negativer Befürchtungen angesichts des Krieges und der Energiepreise im Wesentlichen planmäßig abgewickelt werden. Die 1,8 Millionen, die aus den Rücklagen genommen worden sind, könnten nach derzeitiger Planung zurückgeführt und sogar ein kleiner Überschuss erzielt werden. Schulden wurden 2022 keine gemacht, was sich wohl 2023 ändern werde. Dennoch sei für 2023 die Erhöhung der Kreisumlage zwingend notwendig, um die ambitionierten Baumaßnahmen, die Verbesserungen im sozialen Bereich und den Ausbau der Jugendsozialarbeit umzusetzen.





Der Haushalt 2022 mit einem Volumen von 172 Millionen Euro kann laut trotz negativer Befürchtungen angesichts des Krieges und der Energiepreise im Wesentlichen planmäßig abgewickelt werden. Die 1,8 Millionen, die aus den Rücklagen genommen worden sind, könnten nach derzeitiger Planung zurückgeführt und sogar ein kleiner Überschuss erzielt werden. Schulden wurden 2022 keine gemacht, was sich wohl 2023 ändern werde. Dennoch sei für 2023 die Erhöhung der Kreisumlage zwingend notwendig, um die ambitionierten Baumaßnahmen, die Verbesserungen im sozialen Bereich und den Ausbau der Jugendsozialarbeit umzusetzen. Was wurde geschafft? 13,4 Millionen Euro hat der Landkreis im Jahr 2022 in die Schulbauten investiert. Die Anton-Jaumann-Realschule ist fertig, die Sanierung der Realschule Rain läuft derzeit auf vollen Touren. Im Sommer wurde das THG Nördlingen eingeweiht und übergeben. Beim Gymnasium Donauwörth konnte der zweite Bauabschnitt gestartet werden. Die Rohbau-Maßnahmen sind gemacht. Die Bauarbeiten am AEG Oettingen wurden begonnen. Bei den Kreisstraßen konnte 2022 die Verbindung Katzenstein nach Heroldingen samt Geh- und Radweg abgeschlossen werden. Diverse Rad- und Gehwege sowie Deckenbauarbeiten an Kreisstraßen wurden umgesetzt. Mit einem neuen Rufbussystem wurde der Nahverkehrsplan aktualisiert, und auch die Digitalisierung des Amtes und der Tourismus-Angebote wurde vorangetrieben.





13,4 Millionen Euro hat der im Jahr 2022 in die Schulbauten investiert. Die Anton-Jaumann-Realschule ist fertig, die Sanierung der Realschule Rain läuft derzeit auf vollen Touren. Im Sommer wurde das THG Nördlingen eingeweiht und übergeben. Beim Gymnasium konnte der zweite Bauabschnitt gestartet werden. Die Rohbau-Maßnahmen sind gemacht. Die Bauarbeiten am wurden begonnen. Bei den Kreisstraßen konnte 2022 die Verbindung Katzenstein nach Heroldingen samt Geh- und Radweg abgeschlossen werden. Diverse Rad- und Gehwege sowie Deckenbauarbeiten an Kreisstraßen wurden umgesetzt. Mit einem neuen Rufbussystem wurde der Nahverkehrsplan aktualisiert, und auch die des Amtes und der Tourismus-Angebote wurde vorangetrieben. Was steht im neuen Jahr an? Weiter werden enorme Summen in die Schulen investiert. Und auch bei den Straßen und Brücken gibt es im Kreis noch eine lange Liste an Projekten, die nach und nach abgearbeitet werden sollen. Im Fokus stehe die Frage, wie der Landkreis klimaneutral werden könne. Die praktische Ausarbeitung des Nahverkehrsplans stehe genauso auf der Agenda, wie die Herausforderungen der Flüchtlingsströme vor Ort zu bewältigen.



Landauf und landab würde sich bei den Menschen das Gefühl verstärken, die Welt gerate aus den Fugen. Deshalb komme "uns als Mandatsträgern eine große Verantwortung zu", so Rößle zu seinen Kreistagskolleginnen und -kollegen. Man müsse "Stabilität und Sicherheit" geben. "In diesen turbulenten Zeiten erfordert es eine starke und verlässliche Partnerschaft zwischen den Städten, den Gemeinden und dem Landkreis, aber auch im Kreistag über die Parteigrenzen hinweg." Man sei mit den Folgen des schrecklichen Krieges konfrontiert, ob man wolle oder nicht. "Es wartet viel Arbeit auf uns. Packen wir es an, mit Herz und Verstand."

Lesen Sie dazu auch