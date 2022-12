Landkreis Donau-Ries

Donau-Rieser Landrat Rößle richtet Sparkommission ein

Plus Millionen sollen 2023 in Schulbauten und Soziales im Landkreis Donau-Ries investiert werden. Doch wie finanzieren? Der Donau-Rieser Landrat setzte auf einen Dreiklang.

Von Barbara Wild

Sparen, wo es geht - das ist die Aufgabe einer neu eingerichteten Sparkommission im Landratsamt Donau-Ries. Denn der Druck auf Landrat Stefan Rößle wächst. Die Kommunen sind nicht bereit mehr als nötig an Geld an den Landkreis zu überweisen. Stichwort Kreisumlage. Zugleich aber stehen dem Landkreis im Jahr 2023 nötige Investitionen in einer Höhe ins Haus, wie nie zuvor. Diese können nach bisherigen Planungen nicht verschoben werden. Erstmals seit vielen Jahren wieder neue Schulden zu machen, hat Landrat Rößle bereits angekündigt. Dennoch wird in den kommenden Wochen das Ringen um den Kreishaushalt die Gremien beschäftigen.

