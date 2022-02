Donau-Rieser Landrat will Verschiebung der Impfpflicht für Pflegekräfte

Landrat Stefan Rößle hält die Umsetzung der Impfpflicht für Pflegekräfte für nicht umsetzbar. Er wirbt mit Ministerpräsident Söder dafür, dass nachgearbeitet wird.

Die Impfpflicht für Pflegekräfte ist in der bisher angedachten Form nicht umsetzbar - das ist zumindest die Meinung des Donau-Rieser Landrats Stefan Rößle. Nach den derzeitigen Vorgaben müsste bei allen Personen, die die geforderten Impfnachweise nicht bis zum Ablauf des 15. März 2022 vorlegen, vom Gesundheitsamt jeder Einzelfall überprüft werden. "Auf dieser Grundlage werden die Gesundheitsämter in den Landkreisen den Vollzug nicht leisten können. Die Ämter arbeiten ohnehin schon seit Monaten am Limit", sagt Landrat Rößle dazu. Er fordert praktikable Vorgaben des Bundes zur Auslegung des Gesetzes. Die Aussage des Bundesgesundheitsministeriums "Pflegekräfte können weiterarbeiten, bis das Gesundheitsamt entscheidet" verlagere die Verantwortung komplett auf die Gesundheitsämter.

Die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht stößt auf heftige Kritik bei den bayerischen Landräten. Am 16. März tritt diese nach dem Infektionsschutzgesetz für Mitarbeiter von Einrichtungen im Pflege- und Gesundheitswesen in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt dürfen nur noch geimpfte Mitarbeiter neu eingestellt werden und für bereits beschäftigte Mitarbeiter müssen die Arbeitgeber einen Nachweis über den Impfstatus an die Gesundheitsämter übermitteln.

Landrat Rößle bringt Kritik nach München zu Ministerpräsident Söder

Die Landräte sprachen dieses Problem bei der kürzlich stattgefundenen Videokonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder daher auch als eines der Schwerpunktthemen an. Neben dem Ministerpräsidenten und dem Generalsekretär der CSU Markus Blume war Landrat Stefan Rößle in seiner Funktion als Landesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CSU in Bayern vor Ort anwesend und machte mit Nachdruck auf diese Situation aufmerksam.

Zum Schutz der vulnerablen Personengruppe der hochbetagten Bewohner in Alten- und Pflegeheimen befürwortet Landrat Rößle grundsätzlich die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Er sieht sie jedoch als Vorstufe zu einer zeitnah kommenden allgemeinen Impfpflicht. "Wenn die allgemeine Impfpflicht aus welchen Gründen auch immer vom Bund jetzt nicht auf den Weg gebracht werden kann, muss das Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in jedem Fall ausgesetzt werden, zumindest bis vom Bund praktikable und unbürokratische Vollzugshinweise vorgelegt werden", ist die Meinung des Donau-Rieser Landrats Rößle.

Die gleiche Auffassung vertritt auch der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Christian Bernreiter. "Bundesgesundheitsminister Lauterbach macht sich hier einen schlanken Fuß. Zusätzliches qualifiziertes Personal für die notwendigen Einzelfallentscheidungen ist in den Gesundheitsämtern nicht vorhanden", so Bernreiter. (AZ)