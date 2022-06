Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle erhält Ritter-Orden aus Burkina Faso

Über 700.000 Euro hat die Region in den vergangenen vier Jahren für mehr Bildung in Burkina Faso gespendet. Dafür wird Landrat Rößle mit einem Ritter-Orden ausgezeichnet.

Landrat Stefan Rößle ist für sein Engagement für die Bildung in Burkina Faso mit einem besonderen Preis des Landes geehrt worden. Eine Delegation hochrangiger Vertreter der Botschaft überreichten ihm am Wochenende in Donauwörth die Auszeichnung mit dem komplizierten Titel Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques burkinabè - übersetzt; Ritter des Ordens Palmes Académiques. Aus dem Landkreis und benachbarten Regionen sind seit 2018 über 700.000 Euro in das Dritte Welt Land geflossen.

"Burkina Faso wird immer wieder von Terroranschlägen heimgesucht, was mittlerweile zu fast zwei Millionen Binnenvertriebenen geführt habt. Ich möchte mich daher bei der Bevölkerung des Landkreises für die Solidarität mit unserem Land bedanken", sagte Geschäftsträger Isidore Taro anlässlich der Ehrung und dem Treffen mit 20 Förderern verschiedener Kommunen.

2018 begann Zusammenarbeit des Landkreises Donau-Ries mit Burkina Faso

Die Zusammenarbeitet begann im Jahr 2018, als der Landkreis sein Vorhaben startete, in der Provinz Poni, im Südosten Burkina Fasos, zwei Schulbauprojekte umzusetzen. Die Bürgerinnen und Bürger im Donau-Ries unterstützen diese Idee und ermöglichten durch ihre Spenden von insgesamt 130.000 Euro den Bau einer Grundschule in Talière und einer Mittelschule in Boussera. Das Landratsamt war direkt in die Planungs - und Bauphase involviert und in ständigem Kontakt mit den Ansprechpartnern vor Ort.

Die Grundschule in der Ortschaft Talière wurde 2019, die weiterführende Schule in Boussera 2020 eröffnet. Die Schülerzahlen sind seitdem laut Landratsamt stetig angestiegen. Um den Kindern das Lernen auch am Abend zu ermöglichen, meldete der Ansprechpartner vor Ort Anfang 2021 den Bedarf für Strom in der Schule. Die Stadt Rain übernahm daraufhin die Finanzierung einer Solaranlage in Höhe von 5000 Euro.

Rain möchte sein Engagement in Burkina Faso wieder vertiefen

Bürgermeister Karl Rehm bekräftigte seinen Wunsch, künftig die Partnerschaft der Stadt Rain mit der Partnergemeinde in Tougan wieder aufleben zu lassen. Und auch Landrat Stefan Rößle möchte die Beziehungen, die durch die Projektarbeit entstanden sind, weiter vertiefen und kündigte an mit einer Delegation nach Burkina Faso reisen zu wollen.

Eine treibende Kraft im Landkreis für das Engagement in Burkina Faso ist Josef Keller aus Genderkingen, der sein mehrfach bereits beschriebenes Projekt, das Hotel Maternel, vorstellte. Auch aus der Gemeinde Bissingen kamen mit über 53.000 Euro und aus dem Landkreis Günzburg mit über 160.000 Euro haben Spenden zu einem weiteren Engagement im Bildungsbereich in Burkina Faso geführt.

Eine Aufnahme aus dem Waisenhaus Hotel Maternel in Burkina Faso. Foto: Keller

Carina Rösch, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik, stellt die Projekte von Familie Schmidt aus Bäumenheim vor, die für einen Kindergarten in Tikonti 41.500 Euro gespendet hatte, sowie die überregionalen Projekte der Landkreise Karlsruhe (Sorgo/87.300 Euro) und Freudenstadt(Leguema/64.000 Euro) sowie von MdB Martin Patzelt( Kourbo-Mogo/60.000€) aus dem Oder-Spree Kreis vor.

Landrat will zehn weitere Schulbauprojekte in Burkina Faso bis 2030 realisieren

Insgesamt flossen im Rahmen der Initiative 1000 Schulen für unsere Welt in die genannten Schulbauprojekte 708.000 Euro an Spendengelder, dadurch wird über 2500 Kindern den Zugang zu einer besseren Bildung ermöglicht. "Uns als Landkreis ist neben der finanziellen Unterstützung der Ausbau unserer freundschaftlichen Beziehungen ein wichtiges Anliegen. In unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns vorgenommen, bis 2030 mindestens zehn Schulbauprojekte im Landkreis darin zu unterstützen, persönliche Kontakte in die Projektregionen aufzubauen. Durch das Arbeiten an gemeinsamen Projekten kann das Verständnis kultureller Unterschiede und Gemeinsamkeiten geschärft und gegenseitige Entwicklung angestoßen werden", fasste Rösch zusammen.

Nach seiner Auszeichnung bedankte sich Rößle. Neben der Freude darüber, helfen zu können, "freue ich mich aber über die Freundschaft und Herzlichkeit, die uns von unseren Freunden und Partnern aus Burkina Faso immer wieder entgegengebracht wird und von der wir noch viel lernen können. Ich bin überzeugt, dass wir durch eine gemeinsame Zusammenarbeit in den kommenden Jahren noch viel positives bewirken können."