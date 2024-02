Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Donau-Rieser Milchbauern: "Müssen runter von den Subventionen"

Plus Die Forderung der Donau-Rieser Vertreter der Milchbauern klingt ungewöhnlich. Die Viehhalter sehen für ihren Bereich eine greifbare Lösung – es hapert an der Umsetzung.

Von Thomas Hilgendorf

Blockierte Straßen, Treckerkolonnen, die heiße Debatte um den Agrardiesel. Josef Bissinger meint, dass sei irgendwie zwar gut und recht, oder besser: aktuell angebracht – aber letztlich greife die momentane Diskussion rund um die Landwirtschaft viel zu kurz, sie sei mithin "zu oberflächlich". Der Vorsitzende des Bundesverbandes deutscher Milchviehhalter (BDM) im Landkreis Donau-Ries mahnt an, dass sich die politische Debatte zur Zukunft der heimischen Landwirtschaft nicht an den Subventionen erschöpfen dürfe. Speziell bei den Milchbauern lägen die Schwierigkeiten noch an ganz anderer Stelle. Es geht dabei um etwas sehr Grundsätzliches.

Josef Bissinger hat zu dem Gespräch in Donauwörth ein Transparent und zwei Berufskollegen mitgebracht, Hermann Kipfmüller aus Megesheim und Wolfgang Schäble aus Buttenwiesen. "Bauern brauchen Marktlösungen, um unabhängig von Steuergeldern zu werden", steht auf dem Plakat geschrieben. Und man merkt: Das klingt ein wenig komplizierter als die meist bewusst einprägsam und kurz gehaltenen Parolen, die zuletzt an den Traktoren zu sehen waren. In der Tat ist es so, folgt man den Worten der drei Milchbauern.

