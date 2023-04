Donau-Rieser waren 2022 so krank wie lange nicht

Im Jahr 2022 waren viele Menschen in der Region krank und fielen auch am Arbeitsplatz lange aus - allein wegen Corona 13.000. Das bestätigt jetzt eine Analyse der AOK Bayern.

Gefühlt waren die Liebsten, Nachbarn und Kollegen vergangenes Jahr deutlich mehr krank als sonst. Und auch im Alltag begegnete einem das Schild "wegen Krankheit geschlossen" schon häufiger. Das Gefühl bestätigt jetzt auch eine Datenanalyse der AOK Bayern. Diese hat den Krankenstand im vergangenen Jahr auf die verschiedenen Landkreise hin untersucht. Und tatsächlich: Die Menschen im Landkreis Donau-Ries waren im Jahr 2022 krank wie seit 25 Jahren nicht.

Bayernweit lag der Krankenstand der erwerbstätigen AOK-Versicherten 2022 in Bayern bei 6,1 Prozent und hat sich im Vergleich zu den Vorjahren mit jeweils 4,8 Prozent drastisch erhöht. Es ist der höchste Krankenstand seit 1995. Damals lag der Wert bei 5,2 Prozent. Im Landkreis Donau-Ries liegt der Wert im Jahr 2022 bei 6,5 - also noch über dem bayerischen und über dem schwäbischen Durchschnitt. In den Vorjahren lag der Krankenstand im Landkreis bei jeweils 5,1 Prozent. Laut AOK hatten sich allein aufgrund von Corona 13.000 Corona-Fälle versicherte Beschäftigte krankgemeldet. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 waren es rund 5000 Fälle, 2020 rund 750 Fälle.

Häufigster Grund für die Krankmeldung: Corona oder Atemwegserkrankungen

Die mit Abstand meisten Krankmeldungen waren laut AOK Atemwegserkrankungen. Während im Jahr 2021 noch 18,9 Prozent der Beschäftigten von Atemwegserkrankungen betroffen waren, lag ihr Anteil 2022 mit 42,6 Prozent mehr als doppelt so hoch. Im Jahr 2022 registrierte die AOK in Bayern insgesamt rund 498.000 Fälle einer nachgewiesenen Covid 19-Infektion. Das heißt, 19 Prozent aller Versicherten waren 2022 einmal oder mehrfach von Corona betroffen.

Die AOK, bei der im Landkreis 70.000 Personen versichert sind, zählte zudem von März 2020 bis Dezember 2022 knapp 480.000 Personen mit mindestens einer Covid-Erkrankung, darunter 11.700 Personen mit einer Post-Covid-Erkrankung, was etwas mehr als 2,4 Prozent aller an Covid erkrankten AOK-versicherten Beschäftigten entspricht.

Dabei ist eine Sache auffällig: Je älter der Infizierte war, desto länger brauchte er für die Erholung. Das gilt sowohl für Akut- als auch für Post-Covid-Erkrankungen. Während unter 30-Jährige bayerische Beschäftigte im Mittel sieben Tage aufgrund einer akuten und 19 Tage aufgrund einer Post-Covid-Erkrankung arbeitsunfähig geschrieben wurden, fielen Berufstätige ab 60 durchschnittlich elf bzw. 46 Tage aus. In der Regel blieben die Menschen neun Tage Zuhause, mit Post-Covid durchschnittlich 32 Tage - und damit zwei Tage länger als im Bundesdurchschnitt. Zum Vergleich: Atemwegserkrankungen dauerten in Bayern bei den AOK-Versicherten Beschäftigten knapp sieben Tage. (AZ)