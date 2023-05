Donauwörth

18:00 Uhr

Christine Nitsche lebt als Kleinwüchsige in einer "großen" Welt

Plus Am 20. Mai ist der Internationale Tag der Barrierefreiheit. Was es heißt, "anders" zu sein und mit Hindernissen im Alltag klarkommen zu müssen.

Von Barbara Würmseher

Christine Nitsches Alltag kommt nicht ohne eine Reihe von Hilfsmitteln aus. Dazu gehört unverzichtbar ein Hocker, auf den sie steigt, sobald sie an höhere Regalfächer kommen will. Dazu gehören auch eine Greifzange, die ihre Arme verlängert, und Vorrichtungen, mit denen ihre Beine die Pedale im Auto erreichen. Christine Nitsche ist kleinwüchsig. Mit 1,33 Metern Körpergröße muss sie in einer Welt zurechtkommen, die für andere Standards genormt ist. In einer Welt, die festgezurrt ist in großen Maßeinheiten, die auf den durchschnittlichen Einheitsmenschen ausgerichtet sind. In dieses Schema passt Christine Nitsche nicht. In ihrem Leben gibt es Hindernisse, mit denen andere nicht zu kämpfen haben.

Auf solche Herausforderungen, die durch körperliche Handicaps entstehen, will der Internationale Tag der Barrierefreiheit aufmerksam machen. Er wird am 20. Mai begangen und will sensibilisieren - gegebenenfalls auch dafür, Barrieren in den Köpfen zu beseitigen.

