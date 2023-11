Drei besondere Menschen aus dem Kreis Donau-Ries werden ausgezeichnet

Für ihr besonderes Engagement und die Bereitschaft, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen, hat Landrat Stefan Rößle drei Menschen ausgezeichnet.

Ganz besondere Ehrungen haben drei Menschen aus dem Kreis Donau-Ries erhalten. Katharina Kaufmann ( Oettingen) und Rudolf Oesterle (Oettingen) wurden mit der Kommunalen Dankesurkunde und Bürgermeister Alois Schiegg ( Marxheim) mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet. „Wir alle müssen uns bewusst sein, dass die Gestaltung unseres Miteinanders, unserer Heimat, uns alle angeht und wir alle aufgerufen sind, uns für die Gesellschaft zu engagieren und Verantwortung für sie zu übernehmen“, so der Landrat Stefan Rößle, der die Auszeichnungen übergab. Die Geehrten hätten sich nicht davor gescheut, für ihre Kommune über einen langen Zeitraum hinweg Verantwortung zu übernehmen und sich für das Allgemeinwohl einzusetzen.

Katharina Kaufmann hatte 2003 für die PWG das Amt der Stadträtin in Oettingen übernommen. Von Anbeginn an war es ihr ein wichtiges Anliegen, dass neben den zahlreichen Bauprojekten in Oettingen die sozialen und kulturellen Themen nicht zu kurz kommen und Entscheidungen auch ohne parteipolitische Interessen gefällt werden. Und auch der Sport liegt Kaufmann am Herzen, sie fungierte viele Jahre als Abteilungsleiterin des Lauftreffs beim TSV Oettingen. Derzeit engagiert sie sich als Abteilungsleiterin der Triathleten und auch beim Stadtlauf der Stadt Oettingen ist sie stets mit am Start.

Drei Menschen aus Kreis Donau-Ries bekommen besondere Auszeichnung

Rudolf Oesterle bekleidet seit 2004 für die PWG das Amt des Stadtrats in Oettingen. Seit 2011 ist er Vorsitzender der PWG-Stadtratsfraktion. Von 2004 bis 2020 war er außerdem Ortssprecher des Stadtteils Heuberg. In den vergangenen Jahren begleitete Oesterle zahlreiche Projekte von Oettingen, wie etwa das Bürgerhaus in Lehmingen, die Sanierung und Neugestaltung der Schützenstraße, den Neubau der Bauhofhalle oder die Gestaltung von Freizeitanlagen. Auch in laufende Projekte wie die Sanierung der Krone, die Neugestaltung des Saumarktes oder die Sanierung der Kläranlage ist er involviert.

Alois Schiegg trat 2002 das Amt als Gemeinderat an, welches er bis zu seiner Wahl zum Bürgermeister von Marxheim im Jahr 2008 innehatte. Zudem wurde er 2014 in den Kreistag gewählt. Neben seinen kommunalpolitischen Ämtern hat Schiegg auch den stellvertretenden Vorsitz des Mittelschulverbandes Rain inne, ist Jagdvorsteher im Ortsteil Gansheim und Mitglied in der Kirchenverwaltung der Pfarrei St. Nikolaus Gansheim. Seit 2020 ist er außerdem Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags, Kreisverband Donau-Ries. Als Sprecher der Bürgermeister vertritt er die Interessen der Kommunen gegenüber den politischen Mandatsträgern.

Rößle betonte die hohen Voraussetzungen, die für die Ehrung mit der Kommunalen Verdienstmedaille oder der Kommunalen Dankurkunde erfüllt sein müssen. Mit deren Verleihung möchte der bayerische Staatsminister des Innern, für Sport und Integration Menschen auszeichnen, die sich um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht haben, sei es durch die langjährige überzeugende Tätigkeit als kommunaler Mandatsträger oder in anderen kommunalen Ehrenämtern. (AZ)