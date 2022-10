Dreimal so viel Anträge auf Wohngeld im Landkreis Donau-Ries

Durch die Wohngeldreform erwartet der Landkreis Donau-Ries eine Flut an Anträgen. Dafür soll neues Personal eingestellt werden.

Die Wohngeldreform wird im Landkreis Donau-Ries Auswirkungen haben. Die Zahl der Haushalte, die Anspruch auf den Zuschuss zur Miete haben, wird sich in der Region verdreifachen. Das berichtet Andrea Fackler aus dem Fachbereich Sozialwesen des Landkreises Donau-Ries jüngst in der Sitzung des Sozialauschusses. Bisher hatten 311 Haushalte diesen Anspruch, nun wird die Zahl auf 885 steigen.

Das Amt steht damit vor großen Herausforderungen, denn man rechnet dort mit einer regelrechten Flut an Anträgen. Normalerweise müssen die Mitarbeiter von September bis zum August des Folgejahres 1150 dieser Schreiben bearbeiten. "Jetzt rechnen wir mit 3280 Anträgen für das kommende Jahr", berichtet Fackler.

Die Kosten des Wohngeldes werden je zur Hälfte vom Bund und dem Freistaat Bayern getragen. Doch der Landkreis wird dennoch einiges investieren müssen. Sechs Vollzeitstellen bräuchte es, so Landrat Stefan Rößle, um den Berg an Anträgen zeitnah zu bearbeiten. Die steigenden Energiekosten sollen ja unter anderem durch mehr Wohngeld abgefedert werden. Zu den Personalkosten kommen dann noch die für IT, Büroausstattung. Die Vorgabe des Kreistages sei es, dass für Mitarbeiter des Landratsamtes keine neuen Räume mehr angemietet werden dürfen. "Also müssen wir uns wohl mit Homeoffice-Lösungen anfreunden", so Rößle. Fraglich sei aber, ob überhaupt Personal für die Stellen zu finden sei.

