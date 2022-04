Dritte Turnhalle im Landkreis Donau-Ries wird zur Notunterkunft für Ukrainer

Plus Die Stauferhalle in Donauwörth ist voll belegt, die Neudegger Halle ist vorbereitet. Doch es kommen immer mehr Ukrainer. Eine nächste Notunterkunft wird geplant.

Geflüchtete aus der Ukraine kommen jetzt "sehr schnell und es kommen sehr, sehr viele", sagt der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle. 800 Menschen aus dem Kriegsgebiet sind mittlerweile im Landkreis eingetroffen, die Hälfte davon sind Kinder. Um den Zustrom bewältigen zu können, muss das Landratsamt die nächste Turnhalle als Notunterkunft planen.