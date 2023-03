Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Ein Bauer berichtet: Deswegen werden die Lebensmittel teurer

Plus In den Supermärkten klettern die Preise auch für Rohprodukte wie Kartoffeln. Ein Landwirt aus dem Kreis Donau-Ries erklärt, warum das so ist.

Von Thomas Hilgendorf

Es hätte alles etwas mehr sein dürfen heuer auf dem Hof von Karlheinz Götz in Birkhausen. Und nicht nur bei ihm: Bei den Kartoffeln als auch beim Getreide gab es flächendeckend Einbußen in der Region. Doch nicht nur das: Die Lebensmittelpreise in den Supermärkten steigen zwar eklatant, doch auf den nordschwäbischen Höfen komme davon eigentlich nicht wirklich viel an, sagt Götz, der nicht nur selbst Landwirt ist, sondern auch Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Kreis Donau-Ries. Er sieht mehrere Gründe für die hohen Preise.

